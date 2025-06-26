Трамп "обвалил" доллар, хотя все ожидали, что укрепит его – CNN

Американский доллар переживает худший год за последние десятилетия: валюта стремительно падает на фоне восстановления фондового рынка – после связанного с пошлинами президента США Дональда Трампа падения – а также стабильного спроса на облигации. В частности, с начала 2025 года индекс доллара снизился почти на 10% – и 25 июня находился на самом низком уровне с 2022 года. Причину же такого ослабления американской валюты в экспертных кругах видят в Трампе и его пошлинах.

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Об этом говорится в материале CNN. Отмечается: рынок ожидал, что приход Трампа укрепит доллар. В частности, предполагалось, что:

Политика налоговых послаблений будет стимулировать экономический рост.

Введение пошлин сократит спрос на иностранный импорт.

"Однако доллар ослаб. Поскольку трамповские пошлины – а также его непоследовательные решения об их введении, приостановке, повышении и снижении – внесли неопределённость на рынки и омрачили перспективы американской экономики. ... Инвесторы не любят неопределенность", – констатировали аналитики.

При этом подчеркивается: в экономических и финансовых кругах есть мнение, что из-за этой неопределенности рост экономики США замедляется. А слабость доллара может также "вызвать сомнения в его статусе "тихой гавани" – т.е., инвесторы могут перестать считать американскую валюту надёжным и стабильным активом, к которому традиционно обращаются в периоды экономической или геополитической нестабильности.

"Иностранные инвесторы, покупающие американские облигации, заинтересованы в сильном долларе, чтобы получить максимальную выгоду при конвертации доходов в свою валюту. Ослабление доллара снижает их прибыль от вложений. Если спрос на доллар начнет снижаться, доходность казначейских облигаций может вырасти, что увеличит стоимость заимствований как для правительства США, так и для потребителей", – признали аналитики.

Кроме того, отмечают они, падение доллара отражает кризис доверия к США как стране. Дело, подчеркивается, в том, что:

За последние месяцы представление о США как о надежном направлении для мирового капитала "начинает давать трещину".

Отсутствие возможности с уверенностью оценить позицию американской администрации мешает инвесторам принимать решения о вложении средств в США.

"Под сомнение ставится статус доллара как надежной валюты. ... Это не значит, что доллар потеряет свое господство. Это не значит, что его полностью вытеснят. Тем не менее, теперь можно говорить о том, что его доминирующая роль начинает угасать быстрее, чем в предыдущие годы", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф считает, что доллар не прекратит отыгрывать важную роль в общей системе мировой экономики. Более того, по его словам, именно эта валюта продолжит быть ее главным инструментом. Тем не менее, подчеркивается, ослабление влияния американской валюты может усилить роль евро.

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