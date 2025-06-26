Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом с 1 июля

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (30 июня – 6 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42 грн. В то же время вечером 26 июня там покупали ее в среднем по 41,35 грн, а продавали по 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке, при росте в продаже.

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В обменниках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42 грн. Вечером же 26 июня обменники определили курс доллара в средние 41,05/41,75 грн (покупка/продажа). Так что не исключается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

В то же время, отмечается, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Начало июля не принесет украинскому валютному рынку особых потрясений. Все останется примерно в том же состоянии, что и раньше: доллар будет держаться в уже привычном диапазоне, а управляемая гибкость от Нацбанка будет работать как часы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: курсы покупки и продажи на межбанке останутся почти идентичными. А небольшие движения "вверх-вниз" особой роли не сыграют - ведь "это скорее косметика, а не фундаментальные сдвиги".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, американский доллар переживает худший год за последние десятилетия: валюта стремительно падает на фоне восстановления фондового рынка – после связанного с пошлинами президента США Дональда Трампа падения – а также стабильного спроса на облигации. В частности, с начала 2025 года индекс доллара снизился почти на 10% – и 25 июня находился на самом низком уровне с 2022 года. Причину же такого ослабления американской валюты в экспертных кругах видят в Трампе и его пошлинах.

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