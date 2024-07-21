Украинцам выдавали фальшивые доллары: какие банкноты подделали мошенники

Украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Фальшивых долларов стало больше

В целом же, признали в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Это немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам подсовывают поддельные гривни. Впрочем, распознать фальшивки можно, в частности, на ощупь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!