Украинцы не смогут сдать в обменники и банки некоторые доллары: что обязательно нужно проверить

Банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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Так, сообщили в НБУ, речь идет, в частности, о купюрах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо:

типографскими недостатками;

имеющих общие загрязнения или такие, что занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже мятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен", – рассказали в регуляторе.

В то же время там подчеркнули: банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот. Т.е. старые, но в хорошем состоянии купюры у украинцев принимать обязаны.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

В то же время, украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю американской валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. Чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Как рассказали в НБУ, чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиент "ПриватБанка" пожаловался на выданные ему в одном из отделений учреждения доллары. Так, банкнота в 100 долларов оказалась "бледой и затертой", а также заляпанной краской. При этом менять купюру по просьбе клиента в отделении отказались.

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