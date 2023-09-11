Минфин обеспокоила "слишком крепкая" гривня: ждут роста курса доллара выше 41 грн

В 2024 году среднегодовой курс доллара в Украине может перешагнуть отметку в 41 грн и составить 41,4 грн/долл. По крайней мере, на это рассчитывает Министерство финансов, которое обеспокоено укреплением гривни.

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Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко на встрече Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины, передает "Интерфакс-Украина". Беспокойство ведомства связано с экспортными показателями, ведь чем ниже курс доллара и евро, тем меньше гривневые доходы от продажи товаров и услуг за границу.

"Нас беспокоит укрепление гривни… На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/долл.", – заявил Марченко. По его словам, такой прогноз основан на расчетах Министерства экономики и "других уполномоченных структур".

Глава Минфина подчеркнул, что для укрепления гривни "нет никаких фундаментальных факторов". По его словам, это минус для экспортно-ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Марченко добавил, что "экспорт не растет вообще".

Следует однако отметить, что "бюджетные" прогнозы курса доллара сбываются редко. Например, в госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн, а по состоянию на 11 сентября американская валюта даже на наличном рынке стоит не дороже 38,5 грн (официальный курс остается фиксированным на уровне 36,6 грн).

При этом члены Европейской бизнес ассоциации также обновили прогнозы по курсу доллара в Украине. В сентябрьском опросе указано, что в 2024 году ожидается среднегодовой курс на 2024 год 41 грн/долл. Интересно, что на 2023 год они ожидали 43 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу банкира Тараса Лесового, в период 11-17 сентября на валютном рынке Украины могут произойти изменения, которые зададут новый тренд в его развитии. В частности, ожидается снижение Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта.

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