Каким будет курс доллара в сентябре, стоит ли его скупать и во что лучше вложиться: чего ожидать украинцам уже осенью

Если вы не следили за курсом доллара последние несколько месяцев, то будете удивлены, узнав, что за это время ничего особо не произошло. Наличный курс находится на уровне 37 грн, колебания незначительны, разница между курсами покупки и продажи тоже. Официальный курс НБУ не менялся уже более года. На рынке властвует стабильность.

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Продолжиться ли она и дальше, что будет определять курс американской валюты осенью, следует ли покупать или продавать доллары – читайте в материале OBOZREVATEL. В качестве приятного бонуса – кратко об "умирании" рубля.

Что будет с долларом осенью

Вкратце – то же, что и летом: курс на уровне 37 грн, колебания – около 50 коп. Более того, ожидается, что так будет продолжаться, по крайней мере, до конца 2023 года.

"Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Такого же мнения придерживается и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам:

курс будет стабильным;

смена сезона ни на что не повлияет.

"Гривня остается стабильной", – подчеркнул он.

Залог стабильности

Добиться же стабильности на валютном рынке Украины удалось благодаря нескольким факторам. Которые, а то же время, будут определять курс доллара и в дальнейшем.

Как объяснил Паращий, прежде всего, речь об улучшении настроений. Ведь "люди видят, что официальный курс больше года остается стабильным" (НБУ установил официальный курс доллара на текущем уровне 35,56 грн 21 июля 2022 года. – Ред.)". А кроме того:

росте золотовалютных резервов (за июль выросли на до 41,7 млрд долларов – самого высокого показателя за всю историю независимости Украины. – Ред.);

жестких валютных ограничениях НБУ, "не позволяющие покупать валюту для того, чтобы ее вывести за границу".

"Люди видят, что власть контролирует ситуацию. Соответственно, это улучшает ожидания – ведь чем дольше длится период стабильности, тем больше вероятность (по крайней мере, в головах людей), что дальше будет так же", – объяснил эксперт.

Фактор войны

Военные события – как на фронте, так и вне его – могут влиять на курс лишь в краткосрочной перспективе, объяснил Паращий. Поэтому ориентироваться на них, планируя те или иные операции с валютой, не стоит. Хотя бы потому, что даже такое мощное, важное и катастрофическое событие как подрыв россиянами Каховской ГЭС, не привело к особым изменениям на валютном рынке.

"При каких-либо катастрофических новостях люди совершают нерациональные вещи – к примеру, скупают доллары. Однако, как мне кажется, наши люди уже привыкли к не очень хорошим новостям – и уже не так болезненно реагируют на них", – отметил он.

С другой стороны, позитивные события так же не приводят к каким-либо серьезным сдвигам. В качестве примера эксперт привел Харьковскую и Херсонскую операции.

"Впрочем, в это время начались обстрелы россиянами нашей инфраструктуры, а с ними блэкауты. Но даже тогда не было каких-либо панических настроений", – заметил он.

Также, по его словам, не "перепишет" курс и выход России из зернового соглашения. Хотя бы потому, что "даже если приток валюты ухудшится, то у Нацбанка всегда есть стандартный инструмент влияния – продавать больше валюты".

"Для поддержания фиксированного курса там продают 2,5 млрд долларов в месяц. А в последнее время даже меньше. Приток же у нас – в основном за счет финансовой помощи Запада – в последние месяцы составляеи более 4 миллиардов. Соответственно, у Национального банка есть ресурс, чтобы поддерживать стабильный курс", – резюмировал эксперт.

Оглядываясь на НБУ

Впрочем, осень все же может принести сюрприз. И имя ему – Национальный банк.

Дело в том, объясняет Паращий, что если в течении этого времени НБУ отважится на отмену фиксированного курса, то "произойдут более резкие колебания курса", чем прогнозируется сейчас. Которые, впрочем, все равно глобально картину не изменят, ведь "скорее всего, курс все-равно будет около 37 грн".

О возможных изменениях говорит и начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В комментарии OBOZREVATEL он объяснил, что в сентябре-начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал он.

Впрочем, говорить о неизбежности, либо даже огромной вероятности осеннего вмешательства НБУ в валютный рынок, не приходится. Как объяснил Фурса:

до окончания войны свободного курса в Украине "не будет однозначно";

позволит ли НБУ в это время немного девальвировать гривню – неизвестно.

"Пока что они начинают говорить об этом, стратегически двигаются к этому. Но когда будет результат – я не знаю. Но точно не в ближайшее время", – пояснил он.

Почему постоянно говорят об отмене фиксированного курса

Об отмене же фиксированного курса, объяснил Паращий, все чаще говорят, по причине того, что это – требование Международного валютного фонда (МВФ). В одном из последних меморандумов тот настаивал, чтобы Нацбанк разработал политику постепенно отхода от фиксированного валютного курса.

Более того,отмечает он, соответствующий документ был разработан и опубликован. Следовательно, прописанное в нем нужно выполнять.

Требует же МВФ плавающего курса, отмечает эксперт, поскольку ранее Украина перешла на модель т.н. инфляционного таргетирования, применяющейся в большинстве западных стран. И, по крайней мере, пока от нее не отказалась.

Модель же эта предполагает именно двигающийся курс. Т.е.:

его определяет рынок;

Национальный банк курс не контролирует.

Впрочем, отмечает эксперт, не исключено, что отмена фиксированного курса произойдет только на словах. "Как мне кажется, если Нацбанк и будет официально отпускать курс, то неофициально он его будет держать и дальше, в очень-очень узких рамках", – спрогнозировал он.

В оценке же самой фиксации курса доллара, мысли опрошенных экспертов экспертов разошлись. Так:

Паращий считает это позитивным моментом. Ведь фиксированный курс является "очень серьезным островком стабильности и залогом повышения доверия к власти". Поскольку в Украине так повелось, что "всегда курсом измеряют эффективность власти".

Фурса же в этом отношении скептичен. Он считает: фиксированный курс "создает представление, что так будет всегда". Соответственно, по его словам, это приводит к тому, что "люди начинают игнорировать валютные риски". Что в будущем может "дорого стоить экономике и бизнесу".

Что дали последние валютные послабления обычным людям

А вот на счет валютных послаблений от 12 августа эксперты единодушны: ничего обычным людям они не дали. И на курс доллара в банках и обменниках не повлияют.

"В НБУ надеются, что это позволит привлекать больше долларов из-за границы. К примеру, более активно нерезиданты будут покупать облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Однако оно не будет работать, потому что завести ты доллары сможешь, а вывести будет очень сложно. Т.е., никакой особенной роли для балланса валюты это не сыграет", – объяснил Паращий.

Стоит ли скупать доллары

Таким образом, ввиду сложившейся ситуации более разумным поведением для украинцев, по мнению экспертов, будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, отмечается, целесообразнее вложиться в ОВГЗ.

"Если говорить о горизонте инвестирования, к примеру, в 2-3 года, мы відим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегически вкладывать гривню в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать на более чем 20% в год", – объяснил Лучший.

Впрочем, признал он, ввиду войны в целом что-либо прогнозировать сейчас тяжело. Поэтому "полностью доверять гривне было бы наивно".

Выход – вкладывать деньги в разные ресурсы. "Всегда должна быть здоровая диверсификация", – констатировал эксперт.

Что там у россиян

На контрасте – немного об историческом обвале рубля. Как объяснил Фурса, падение российской валюты началось задолго до того, как она подобралась к отметке в 100 руб./доллар. Однако до этого на проблему никто особо внимания не обращал.

Главных причин, приведших к падению рубля, он определил две. Это:

санкций Запада против России;

отток капитала из страны.

"Этот процесс идет у них последние месяцев 9 – рубль постоянно падает. Но сейчас просто все увидели, что добралось к 100 руб./доллар – и это сработало как психологический маркер. Но ничего нового не произошло", – сказал экономист.

В то же время он подчеркнул: начатая российскими властями финансовая операция по спасению рубля – в частности, повышение ключевой процентной ставки с 8,5% до 12% – не принесет желаемого результат. Ведь "оно если и будет иметь эффект, то очень временный". Причина – эта мера не решает проблем, из-за которых рубль начал падать.

Впрочем, признал экономист, в краткосрочной перспективе падение рубля особо не скажется на российской экономике. Он пояснил: оно оказывает больше психологический эффект.

А вот в долгосрочной последствия будут. В частности, подчеркнул Фурса, это может привести "к усилению инфляционных тенденций".