Курс биткоина побил новый рекорд и стал еще ближе к 100 тыс. долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин впервые превысил порог в 96 тыс. долларов за 1 BTC, что стало очередным рекордным показателем за последние дни. Причина же этого кроется в надеждах инвесторов на более дружественный подход новой администрации президента США к регулированию криптовалют.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: утром 21 ноября на азиатских торгах стоимость криптовалюты достигла 96,898 долларов за монету. В то же время, по данным CoinGecko, на время выхода публикации биткоин подорожал уже превысил порог в 97 тысяч и достиг 97,098 тыс. долларов.

"В этом году цена криптовалюты выросла более чем вдвое, а через две недели после избрания Трампа следующим президентом США и избрания в Конгресс ряда приверженцев криптовалют – примерно на 40%. Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоинов", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: несмотря на это, пока еще рано говорить о том, осуществит ли администрация Трампа то, чего ожидает криптосообщество. Тем не менее, подчеркивается, сейчас курс биткоина "уверенно приближается к уровню в 100 тыс. долларов".

В целом же, отметим, криптовалюты резко выросли после выборов в США 5 ноября, поскольку трейдеры предполагают, что обещанная новоизбранным президентом Трампом поддержка цифровых активов приведет к менее ограничительного режима регулирования и оживит биткойн после нескольких вялых месяцев. На этом фоне совокупная оценка мирового рынка криптовалют достигла нового рекорда, превысив 3 трлн долларов.

Однако криптоаналитик и сооснователь Onramp Bitcoin Джесси Майерс считает победу Трампа на выборах не единственным фактором, подстегнувшим недавний рост цены биткоина. Он называет эту динамику нормальным и прогнозируемым следствием халвинга (уменьшение вознаграждения за майнинг новых блоков, что эффективно замедляет создание новых биткоинов), который состоялся около полугода назад. За это время на рынке образовался дефицит монет.

Также OBOZ.UA сообщал о прогнозе миллиардера и американского финансиста Майкла Новограца, который назвал возможным рост цены биткоина до 500 тыс. долларов за монету. Он считает это возможным, если избранный президент Дональд Трамп создаст федеральный резерв в этой криптовалюте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!