Стоимость биткоина может резко вырасти из-за Трампа: миллиардер озвучил прогноз

Миллиардер и американский финансист Майкл Новограц предположил, что если США, как того пообещал избранный президент Дональд Трамп, создадут резерв биткоина, это резко изменит стоимость криптовалюты. Биткоин может подорожать до 500 тыс. долларов за монету (по состоянию на 16 ноября курс составляет 91,4 тыс. долларов за монету).

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Об этом Новограц рассказал в интервью Bloomberg. Стоит отметить, что Новограц возглавляет криптоинвестиционную компанию Galaxy Digital. То есть он заинтересован в таком росте и его прогнозы могут влиять на настроения учасников рынка.

Правда, комментируя обещания Трампа создать государственный резерв биткоина, он озвучил сомнения. "Я все еще думаю, что есть малая вероятность", – сказал Новограц. "Хотя республиканцы контролируют Сенат, у них нет и 60 мест. Я думаю, что было бы очень разумно для Соединенных Штатов взять биткоин, который у них есть, и, возможно, добавить к нему немного и сказать, что мы хотим показать миру, что мы собираемся стать страной, где технологии – прежде всего, страной, где криптовалюты, цифровые активы – прежде всего", – сказал миллиардер.

РанееТрамп заявил, что США сохранят все биткоины, которые правительство приобрело или приобретет, превратив "это огромное богатство в постоянный национальный актив, который принесет пользу всем американцам", как только он станет президентом.

Если США действительно создадут стратегический резерв биткоинов, Новограц предсказал, что цена самого крупного цифрового токена взлетит до 500 тыс. долларов.

"Если мы получим резерв биткоинов, как человек, владеющий большим количеством биткоинов, я не буду плакать", — сказал Новограц. Победа Трампа на президентских выборах привела к росту биткоина более чем на 30% и подняла общую стоимость рынка цифровых активов выше пика эпохи пандемии.

Чистый капитал Новограца, бывшего партнера Goldman Sachs и Fortress Investment Group, на этой неделе вырос примерно до 5,4 млрд долларов, что на 3,8 млрд долларов больше, чем в конце 2022 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что закон о налогообложении и регулировании криптовалют может быть принят в Украине уже в январе 2025 года, что создаст новые правила для рынка цифровых активов. Компромиссный законопроект от Минцифры и НКЦБФР определит ставку налогов и основных регуляторов криптоиндустрии.

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