Кремль хочет диктовать "новые правила" в мировой торговле: стало известно о планах создания нового торгового блока

Москва намерена создать евразийский торговый блок со странами ЕАЭС, Центральной Азии и Глобального Юга, чтобы восстановить доступ к мировой торговле и конкурировать с Западом. Однако реализация этой инициативы осложняется санкциями, экономическими проблемами ЕАЭС и стремлением Центральной Азии интегрироваться без России.

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Об этом пишет Financial Times. В апреле 2024 года российское правительство представило доклад, в котором наметило амбициозный план создания евразийского торгового блока.

Его цель – восстановить доступ России к мировой торговле и обеспечить конкуренцию с ЕС, США и Китаем. Основу блока должны составить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), государства Центральной Азии и Глобального Юга. "Мы напишем правила для нового мира и будем проводить собственную политику санкций", – утверждается в докладе.

Однако Москва признает, что на ее пути есть серьезные препятствия: западные санкции, ухудшение экономических связей с соседними странами и растущая ориентация Центральной Азии на Запад. Россия очутилась под беспрецедентным санкционным давлением после полномасштабного вторжения в Украину.

Западные страны заблокировали доступ Москвы к международным финансовым рынкам, ограничили экспорт технологий и сократили закупки российских энергоресурсов. В этих условиях Кремль ищет новые экономические возможности, пытаясь:

укрепить торговые отношения со странами Глобального Юга – Африкой, Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией;

– Африкой, Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией; усилить экономическое влияние в Центральной Азии , чтобы сохранить контроль над регионом;

, чтобы сохранить контроль над регионом; развивать ЕАЭС, где уже действует упрощенный таможенный режим.

В документе отмечается, что новый торговый "макрорегион" поможет Москве сохранить влияние в мире, несмотря на попытки Запада изолировать РФ. Одна из главных проблем для России – позиция стран Центральной Азии. Согласно докладу, регион все больше пытается интегрироваться в международные структуры без России.

Страны региона продвигают английский язык вместо русского и переходят на западные образовательные стандарты.

Растет влияние Организации тюркских государств, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Казахстан демонстрирует стремление соблюдать санкции, ограничивая торговлю с РФ, тогда как Кыргызстан остается одним из ближайших союзников Москвы.

В докладе подчеркивается, что Россия должна вести "игру вдолгую", подчеркивая исторические связи и уважение суверенитета стран региона. "Чтобы удержать Центральную Азию, Россия должна подчеркивать общую историю и признавать независимость этих государств," – отмечается в документе.

Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящего из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, также сталкивается с трудностями. Среди ключевых проблем:

санкционные риски – многие страны ЕАЭС опасаются вторичных санкций за торговлю с Россией;

– многие страны ЕАЭС опасаются вторичных санкций за торговлю с Россией; валютные ограничения – сложности с расчетами после отключения РФ от SWIFT;

– сложности с расчетами после отключения РФ от SWIFT; различия в платежных системах, что усложняет экономическую интеграцию.

Беларусь остается ближайшим партнером Кремля, в то время как Казахстан и Армения пытаются дистанцироваться от РФ и расширять связи с Западом. Хотя Москва продолжает настаивать на создании "новых правил игры", реальность свидетельствует о том, что ее влияние на международной арене ослабевает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, когда западные инвесторы массово покинули Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле возлагали большие надежды на "дружественные" страны. Как оказалось, зря – по состоянию на октябрь 2024 года объем иностранных инвестиций в РФ опустился до минимума за 15 лет.

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