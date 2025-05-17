Кредитный рейтинг США понизили впервые в истории: почему выросли риски

Moody's Ratings впервые понизил кредитный рейтинг Соединенных Штатов до Aa1 с Aaa. Причина такого изменения - продолжающийся рост государственного долга, а также рост кредитных ставок.

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Об этом говорится в сообщении агентства. "Правительство США и Конгресс не смогли договориться о мерах по изменению тенденции к большим ежегодным бюджетным дефицитам и росту процентных расходов. Мы не считаем, что текущие фискальные предложения, которые рассматриваются, приведут к существенному многолетнему сокращению обязательных расходов и дефицита", - отмечают в агентстве.

В течение следующего десятилетия аналитики агентства ожидают роста дефицита, поскольку расходы на социальное обеспечение растут, тогда как государственные доходы остаются в целом неизменными. Фискальные показатели США, вероятно, ухудшатся по сравнению с их прошлым показателем и по сравнению с другими высокорейтинговыми суверенными государствами.

США сохраняют исключительные кредитные преимущества, такие как размер, устойчивость и динамизм их экономики, а также роль доллара США как мировой резервной валюты. Кроме того, хотя последние месяцы характеризовались определенной степенью политической неопределенности, США продолжат свою долгую историю очень эффективной монетарной политики, которую возглавляет независимая Федеральная резервная система.

Стабильный прогноз также учитывает институциональные особенности, включая конституционное распределение власти между тремя ветвями власти, что способствует эффективности политики со временем и является относительно нечувствительным к событиям в течение короткого периода.

"Стабильный прогноз отражает сбалансированные риски на уровне Aa1. Ряд кредитных преимуществ обеспечивают устойчивость к потрясениям. Экономика США является уникальной среди суверенных государств, которые мы оцениваем. Она сочетает очень большой масштаб, высокие средние доходы, сильный потенциал роста и опыт инноваций, что поддерживает производительность и рост ВВП. Хотя рост ВВП, вероятно, замедлится в краткосрочной перспективе, поскольку экономика адаптируется к более высоким тарифам, мы не ожидаем, что долгосрочный рост США будет существенно повлиять", - отмечает агентство.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворение из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом, были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во время президента Барака Обамы.

Также Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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