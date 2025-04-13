Администрация Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – WP

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворять из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом, были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во время президента Барака Обамы.

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О таких планах изданию The Washington Post рассказало сразу несколько источников из числа нынешних и бывших федеральных должностных лиц. Однако издание добавляет, что ряд правовых и финансовых аспектов могут помешать таким амбициозным планам.

В Белом доме по поводу реализации этого плана ежедневно проходят совещания под председательством советника Трампа Стивена Миллера с чиновниками Министерства национальной безопасности и другими федеральными ведомствами.

В частности, планируется принудительно депортировать часть из 1,4 млн человек, в отношении которых уже вынесены окончательные решения о выдворении, но до сих пор остающиеся в США из-за отказа стран происхождения принять их обратно.

Также США ведут переговоры с почти 30 "третьими странами" по приему иммигрантов, не являющихся их гражданами. Более того, уже зафиксированы случаи таких депортаций в Мексику, Коста-Рику, Панаму и Руанду.

Депортировать "миллионы" иммигрантов - предвыборное обещание Трампа. Впрочем, большинство из примерно 11 млн нелегальных иммигрантов в США имеют право на слушания в суде. Из-за множества таких дел соответствующие слушания могут длиться годами, отмечает издание.

Источники из числа бывших федеральных чиновников рассказывают о финансовых и правовых трудностях, а также о снижении морального духа среди работников иммиграционных служб, которые хотя и работают над заданной целью Трампа, но сомневаются в ее реалистичности.

Правительство уже призвало Конгресс принять бюджет на расширение иммиграционного контроля, однако даже при принятии закона нужно будет нанять новых сотрудников, заключить контракты с центрами временного содержания и организовать чартерные рейсы.

Количество рейсов по выдворению возросло очень умеренно – со 100 в январе до 134 в марте. Это на 15% больше среднего показателя предыдущих шести месяцев. Однако, по мнению экспертов, достижение миллиона депортаций такими темпами нереально.

Вопрос депортации в третьи страны вызывает беспокойство среди правозащитников и судей. В министерстве внутренней безопасности уже издали распоряжение, согласно которому перед депортацией в третью страну должностные лица должны иметь дипломатические гарантии, что лицо не подвергается преследованиям или пыткам.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в первый день президентства Трамп подписал ряд указов по мигрантам. Среди них и запрещающий выдавать документы об американском гражданстве детям.

После этого в США приостановили ряд программ, позволявших мигрантам временно поселиться в стране. В частности, была остановлена программа Uniting for Ukraine, по которой в Америку прибывали украинцы.

В марте 2025 года Трамп подписал указ, которым лишил 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволявшего легально находиться в США. Теперь, если эти мигранты сами не покинут страну, их депортируют по программе ускоренного выдворения из страны.

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