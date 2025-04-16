'Мы дадим им немного денег': Трамп анонсировал 'программу самодепортации' для мигрантов

Президент США Дональд Трамп, приближаясь к завершению первых 100 дней своей каденции, заявил о планах запустить новую иммиграционную программу. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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Об этом Трамп рассказал в интервью Fox Noticias. Он также отметил главные достижения своей администрации, среди которых – усиление контроля на границе, новая тарифная политика и экономические инициативы.

По мнению Трампа, наибольший прогресс его правительства заметен именно в вопросе пограничья. Он заявил, что ситуация на южной границе стала "почти идеальной", и отметил важность легального пересечения границ.

"Я думаю, что люди сейчас понимают, что граница – это 100%. Это вроде бы буквально 100%. Сейчас это идеально, и я не знаю, можете ли вы сказать. Идеально. Но это станет лучше. И, кстати, мы хотим, чтобы люди приезжали, но они должны приезжать законно, и все соглашаются с этим", – сказал он.

В новом отчете таможенной и пограничной службы США обнаружено, что в марте этого года было зафиксировано меньше задержаний нелегалов, чем за два дня в начале марта 2024 года, когда еще действовала администрация Байдена. Это уже второй месяц, когда фиксируется рекордно низкий уровень задержаний на границе.

Новая программа самодепортации предусматривает финансовую помощь мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть США. "Мы дадим им немного денег, чтобы они могли сами вернуться", – отметил Трамп в комментарии журналистке.

Этот шаг вызывает неоднозначную реакцию, однако Трамп убежден, что подобная инициатива поможет разрешить кризис с нелегальной миграцией. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты открыты для иммигрантов, но только для тех, кто действует в соответствии с законом.

В разговоре с ведущей Рэйчел Кампос-Даффи Трамп упомянул о другой "победе" своего президентства – увеличении тарифов. По его словам, США теперь получают "сотни миллиардов долларов" благодаря пошлинам, введенным в отношении других стран.

"Мы зарабатываем огромные деньги, получая миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов долларов тарифов из других стран, которые на протяжении многих, многих десятилетий просто обдирали Соединенные Штаты. И пришло время пресечь это", – сказал Трамп.

В частности, он упомянул новую тарифную инициативу под названием "День освобождения", которая стартовала 2 апреля. В ее рамках Вашингтон предоставляет 90 дней для пересмотра условий торговли тем странам, которые готовы договариваться, повышая тарифы для Китая.

Президент также намекнул на будущее принятие масштабного законопроекта, предусматривающего уменьшение налогов и дерегуляцию бизнеса. По его словам, речь идет о "большом красивом" документе, который должен поддержать экономический рост.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Трамп планирует изолировать Китай, предлагая более чем 70 странам "заморозить" экономические связи с Пекином в обмен на отмену или снижение американских пошлин. В ответ на действия Китая США также угрожают повысить тарифы на китайский импорт до 245% вместо действующих 145%.

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