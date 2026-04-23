Когда Украина должна получить первый транш из 90 млрд евро от ЕС: Зеленский раскрыл дату

Украина работает ради скорейшего разблокирования кредита в 90 млрд евро, выделение которого в декабре одобрили в Европейском Союзе (ЕС). Эти деньги должны поступить до конца мая или начала июня, и позволят усилить украинские позиции на фронте и поддержать население.

Об этом, общаясь с журналистами 23 апреля, заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что Украина в согласованные сроки выполнила главное условие Венгрии и Словакии для окончательного согласования займа – отремонтировала поврежденный участок нефтепровода "Дружба".

"Безусловно, мы рассчитываем и работали для положительного результата, чтобы были (деньги от ЕС. – Ред.) разблокированы. И 90 млрд евро для нас – это приоритет", – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает получить первый транш из согласованной суммы как можно быстрее и готова приложить усилия, чтобы приблизить эту дату. В целом планируется, что деньги поступят до конца первого полугодия 2026-го – чтобы получить их "до конца мая, начала июня".

"Это усиление нашей армии: и внутреннее производство отечественного украинского оружия, и (поставки. – Ред.) от партнеров дефицитного оружия. Мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но, прежде всего, это социальная поддержка наших людей, поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы", – заверил Зеленский.

Ситуация вокруг российского нефтепровода также поставила под вопрос принятие 20-го пакета санкций против РФ. Поэтому возобновление работы "Дружбы" открывает путь для продвижения и в этом направлении.

"Очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован, чтобы мы работали над следующими санкциями, давили по российский энергетический сектор, давили по shadow fleet (по теневому флоту) России", – подчеркнул президент Украины, выразив уверенность, что санкционный пакет будет разблокирован

Словакия и Венгрия разблокировали кредит

23 апреля Совет ЕС окончательно одобрил "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России – Словакия и Венгрия сняли свои вето, которые были последним препятствием. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос, чья страна ныне председательствует в Евросоюзе, заверил, что первые транши поступят "как можно скорее". Они призваны обеспечить финансовую поддержку для "самых неотложных бюджетных потребностей" Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, следующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что нынешний лидер правительства его страны Виктор Орбан может снять свое вето на предоставление Украине 90 млрд евро кредита.

