Зеленский передал Путину предложение личной встречи через Абрамовича, который приезжал в Киев – FT

Президент Украины Владимир Зеленский в мае пригласил в Киев российского бизнесмена Романа Абрамовича и передал через него предложение о личной встрече с российским диктатором Путиным.

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Об этом 7 июня написала Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника. По данным собеседников издания, Зеленский попросил Абрамовича донести до Путина сигнал о готовности к личным переговорам. Речь шла о возможной встрече двух лидеров впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Один из собеседников рассказал, что таким шагом украинская сторона стремилась продемонстрировать готовность к прямым мирным переговорам с Россией.

В материале указано, что Киев рассматривал такую инициативу как способ подтвердить серьезность своих намерений по дипломатическому урегулированию. Источники также указали, что активная роль США как посредника в последнее время уменьшилась из-за концентрации Вашингтона на событиях на Ближнем Востоке.

Что известно

По информации FT, украинская власть надеялась, что успешные удары по российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям, а также сдерживание наступательных действий РФ усилят аргументы в пользу немедленного прекращения огня.

Впрочем, по словам источников, Путин не проявил интереса к личной встрече с Зеленским. Собеседники издания связывают это с тем, что российское руководство продолжает рассчитывать на собственное ресурсное преимущество.

5 июня во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что 21 мая встречался с российским бизнесменом, который действовал неофициально, и сообщил ему об отсутствии смысла в такой встрече. Имени собеседника он не назвал.

На следующий день народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram, что речь идет именно о Романе Абрамовиче.

Как отмечает Financial Times, в Офисе президента Украины отказались от комментариев. В то же время двое украинских чиновников сообщили изданию, что послание, переданное через Абрамовича, было близким по содержанию к открытому письму Зеленского к Путину, хотя его тон был менее конфронтационным.

Напомним, Абрамович уже выполнял посреднические функции во время переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. В частности, он участвовал в организации переговорного раунда в Стамбуле в марте того года. По данным FT, сейчас бизнесмен продолжает участвовать в вопросах обмена пленными и других двусторонних контактах между сторонами.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Впрочем, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, открытое письмо с призывом прекратить войну в первую очередь было адресовано Владимиру Путину. Впрочем, послание имело более широкий смысл: его должны услышать представители элиты, чиновники страны-агрессора и западные правительства.

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