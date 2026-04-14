США удивили новым прогнозом цен на нефть: когда ожидается пик

Цена на нефть может достичь своего пика через несколько недель. Ожидается, что цены будут расти до момента, пока значительное количество морских перевозок через Ормузский пролив не восстановится.

Видео дня

Такое предположение выдвинул министр энергетики США Крис Райт в понедельник на Экономическом форуме Semafor в Вашингтоне, пишет Reuters. Однако ранее он говорил, что цена на нефть скоро снизится.

"Мы видим высокие цены на энергоносители – и, возможно, даже увидим рост – пока не получим значительный объем судоходства через Ормузский пролив... Цена, вероятно, достигнет пика в ближайшие несколько недель", – сказал Крис Райт.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до промежуточных выборов в США в ноябре. Это один из немногих моментов, когда Трамп признает потенциальные политические последствия его решения напасть на Иран почти семь недель назад.

Влияние мировых цен на нефть на стоимость бензина в Украине

Украинские автозаправочные станции несколько повысили стоимость бензина А-95 после выходных, установив среднюю цену на уровне 73,13 грн за литр. Несмотря на незначительное подорожание, аналитики прогнозируют стабилизацию рынка в ближайшее время из-за низкого спроса и достаточного количества ресурса.

Сейчас стоимость топлива на различных сетях АЗС колеблется от 66,85 до 77,99 грн за литр в зависимости от поставщика. Хотя мировые цены на нефть демонстрировали падение, ожидать существенного снижения цен на украинских заправках не стоит, поскольку текущие показатели уже достигли паритета с рыночными котировками.

Дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от стабильности геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможная эскалация конфликтов может спровоцировать новый скачок стоимости энергоносителей.

Добыча нефти в Венесуэлле после похищения президента Мадуро

Министр энергетики США Крис Райт также предоставил обновленную информацию о добыче нефти в Венесуэле после того, как США 3 января похитили президента Николаса Мадуро, а временное правительство Венесуэлы объявило масштабную реформу основного закона страны о нефти. Он был одобрен позже в том же месяце и теперь обновленный закон поощряет иностранные инвестиции.

Крис Райт сказал, что с 3 января было продано 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, а добыча выросла на 25%. Он намекнул, что Chevron (одна из крупнейших в мире американских энергетических компаний) объявит об увеличении добычи в Венесуэле.

Руководители и должностные лица компании на отдельном мероприятии сообщили, что нефтяной гигант подписал в понедельник два соглашения. Компания добавила участок добычи тяжелой сырой нефти к своему основному проекту, а также возвращаются на шельфовые газовые и нефтяные месторождения.

Нынешняя ситуация вокруг Ормузского пролива

С момента начала войны, 28 февраля, Иран заблокировал Ормузский пролив для всех судов, кроме собственных и своих союзников. Тегеран стремится установить постоянный контроль над водным путем и взимать налоги с судов, которые им проходят.

В понедельник 13 апреля американские военные начали блокаду пролива. Об этом сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social. Заявлено, что американская блокада протянется на восток от Ормуза – в Оманском заливе и до Аравийского моря.

Причиной для очередной морской блокады стал провал переговоров о прекращении войны, состоявшихся на выходных. Сервисы отслеживания судов показали, что два корабля развернулись в проливе, когда блокада вступила в силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!