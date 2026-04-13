Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, в понедельник 13 апреля они продают его в среднем по 73,13 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 10 апреля. В то же время, в экспертной среде отмечают, что на текущей неделе (заканчивается 19 апреля) стоимость ресурса значительных не претерпит.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: несмотря на зафиксированное на прошлой неделе наибольшее падение цен на нефть с 2022 года, ожидать снижения цен на АЗС не следует.

"Для украинских водителей означает, прежде всего, остановку роста цен. На фоне низкого спроса и насыщенности рынка ресурсом цены на АЗС стабилизировались", – объяснили аналитики.

В то же время, подчеркивается, цены на бензин и дизель на АЗС ныне "достигли паритета с нефтяными котировками". А потому вероятнее всего, "будут оставаться неизменными".

"То, что США и Иран не смогли договориться в Пакистане – это плохой сценарий. Но все могло бы быть хуже, если бы после переговоров раздались новые угрозы обстрелов... Если в ближайшие дни произойдет эскалация конфликта, следует ожидать роста цен на нефть, а также роста цен на АЗС в конце недели", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-77,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива. Один из последних случаев зафиксирован в Волынской области. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

