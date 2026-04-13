Переговоры об окончании войны повлияли на цены: как изменилась стоимость газа и нефти на фоне событий в Иране

На мировых рынках подорожали нефть и газ. Причина – заявления президента США Дональда Трампа о подготовке блокады Ормузского пролива.

В частности, сообщает Bloomberg, утром 13 апреля фьючерсы на газ нидерландском хабе Title Transfer Facility выросли на 18% – до 51,3 евро за мегаватт-час. По словам специалистов, то, что на последних переговорах США и Иран не смогли достичь согласия по завершению войны:

Грозит новой волной нестабильности на газовом рынке.

Сохраняет напряженность с поставками.

"Хотя большая часть газа с Ближнего Востока обычно идет в Азию, длительные перебои в судоходстве, скорее всего, усилят конкуренцию за ограниченные мировые объемы СПГ. И это может произойти как раз в тот момент, когда Европа пытается нарастить запасы к следующей зиме", – констатировали аналитики.

Тем временем, по данным Reuters, утром 13 апреля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,96 доллара, или 7,3% – до 102,16 доллара за баррель. А американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 8,12 доллара, или 8,4% – до 104,69 доллара за баррель.

"США готовятся блокировать суда, идущие в Иран и из него через Ормузский пролив. Этот шаг может ограничить экспорт иранской нефти после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли договориться о прекращении войны... Теперь США дополнительно перекроют до 2 млн баррелей в сутки иранских поставок", – объяснили существенное подорожание ресурса аналитики.

Когда США начнут блокировать Ормузский пролив

Напомним: после неудачных переговоров с Ираном Трамп заявил, что ВМС США с 13 апреля начнут блокировать суда в Ормузском проливе. А также задерживать каждое судно, уплатившее пошлину Ирану.

В свою очередь, Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что блокада начнется с 17:00 (по Киеву).

"Блокада будет распространяться на суда всех стран, заходящих в иранские порты или покидающих их, а также на прибрежные районы, в частности порты в Персидском и Оманском заливах. В то же время силы CENTCOM не будут ограничивать свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что Штаты отвергают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов мимо берегов Ирана. Американский лидер хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.

