"Нарушители будут немедленно ликвидированы": Трамп объявил о начале морской блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана и заявил о готовности немедленно уничтожать любые суда, которые приблизятся к ней. Он пообещал применять жесткие методы, аналогичные операциям против наркоторговцев в открытом море.

Заявление прозвучало на фоне обострения напряженности в стратегически важном регионе. Об этом сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, ранее американские силы не реагировали на действия иранских скоростных катеров, однако теперь ситуация изменилась. Теперь любое приближение к зоне блокады будет расцениваться как угроза.

"Мы не трогали их небольшое количество, как они называют, "быстрых кораблей для атаки", потому что мы не считали их большой угрозой. Предупреждение: Если любой из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно ликвидированы, используя ту же систему убийств, которую мы используем против наркоторговцев на лодках на море. Это быстро и жестоко", – заявил Трамп.

Он уверил, что США готовы использовать те же методы, которые применяются в борьбе с незаконной деятельностью на море, включая оперативные силовые операции.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита. Однако, по его словам, судоходству мешают обстрелы кораблей со стороны Ирана.

