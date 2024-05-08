Китай продолжает наживаться на России: цены в РФ резко вырастут

Власти Китая решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для беларусов и россиян.

Как сообщили беларуские СМИ, тариф фрахта на прямое железнодорожное соединение из Китая в РФ и Беларусь в среднем вырастет на $500-800 в зависимости от станции отправления. Среди причин, которые привели к такому решению, называются уменьшение количества свободных контейнеров в КНР, а также большие пробки на границах Китая.

Кроме того, вырастут и ставки морских фрахтов из Китая. Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500 в зависимости от порта отправления. Несмотря на это, большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано. Свободные места на судах предлагаются только на конец мая – начало июня.

Это уже не первый раз, когда на стране-агрессоре наживается ее союзник. В РФ резко подорожали китайские автомобили, импорт которых для россиян является едва ли не единственной возможностью купить новую машину. Некоторые модели за год выросли в цене в 1,5 раза.

При этом в начале 2024 года Китай на 22% сократил закупку российского угля. При том, что в целом за январь-февраль страна нарастила импорт ресурса на 23% в годовом исчислении. Причиной стали введенные Пекином импортные пошлины, которые делают российские поставки менее конкурентоспособными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях. Также страна-агрессор выразила готовность начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем, а также странами Евразийского экономического союза.

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