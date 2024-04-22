Китай решил навариться в РФ: цены на авто резко взлетели

Китайские автомобили, импорт которых для россиян едва ли не единственной возможностью купить новую машину, сильно подорожали. Некоторые модели за год выросли в цене в 1,5 раза.

Как сообщают росСМИ, в январе-марте 2024 года среднерыночная стоимость китайского авто в РФ теперь составляет 3,06 млн рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост стоимости обогнал даже официальный уровень инфляции, которую оценивают в 7,2%.

В тройку марок авто, стоимость которых взлетела сильнее всего, входят:

GAC – 4,3 млн рублей (+53%);

Geely – 3,5 млн рублей (+20,4%);

Chery – 3,2 млн рублей (+13,3%).

В первом квартале количество новых китайских автомобилей на российских автомобильных досках продаж выросло на 266,6% год к году. Больше всего начали продавать Chery (+18,5%), Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Эти же марки лидируют и среди китайских новых и подержанных авто, которые покупают. В целом за 2023 год из КНР ввезли в РФ около 800 тыс. автомобилей – в пять раз больше, чем годом ранее, а китайские машины заняли 8 из 10 позиций самых продаваемых.

Стоит отметить, что ранее россияне могли воспользоваться лазейкой, которая позволяла им пригнать автомобиль из Европейского Союза транзитом через Беларусь. Но страны Евросоюза, через которые автомобили возились в РФ в обход санкций, ввели жесткие ограничения, обрезав такую возможность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские власти пытались наладить производство китайских автомобилей, "замаскировав" их под местную марку "Москвич", однако потерпели крах и получили большие убытки. Дело в том, что бывший завод Renault в Москве способен производить 180 тыс. машин в год, однако после перехода в собственность властей города выпустил за 2023 год лишь 31 тыс. авто.

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