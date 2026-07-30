Украина получила новый транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС: куда будут направлены средства

Украина получила от Европейского Союза (ЕС) очередной транш в размере 3,47 млрд евро, который будет направлен на укрепление обороны и финансирование первоочередных государственных нужд. Всего в 2026 году в рамках программы Ukraine Support Loan предусмотрено 45 млрд евро, из которых Украина уже привлекла 11,6 млрд евро.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, Европейская комиссия (ЕК) уже перечислила Украине 3,47 млрд евро, которые стали очередной частью масштабной программы поддержки, рассчитанной на 2026 год.

Куда пойдут полученные средства

Правительство отмечает, что новый транш будет использован по двум ключевым направлениям. Прежде всего средства будут направлены на:

укрепление обороноспособности Украины;

финансирование первоочередных нужд государства.

В то же время в Европейской комиссии уточнили, что часть финансирования предусматривает дополнительную поддержку оборонного сектора. В частности, речь идет о финансировании беспилотников, в том числе дальнобойных БПЛА с реактивными двигателями, ракетного вооружения и истребителей Gripen.

Сколько денег Украина уже получила

Программа предусматривает значительный объем финансовой помощи Украине в течение 2026 года. Всего в этом году в рамках механизма запланировано 45 млрд евро. По состоянию на конец июля Украина уже привлекла 11,6 млрд евро, из которых:

3,2 млрд евро направлено на финансирование государственного бюджета;

направлено на финансирование государственного бюджета; 8,4 млрд евро — на оборонные нужды.

Правительство подчеркивает, что сотрудничество с Европейским Союзом остается одним из ключевых источников международной финансовой помощи. Премьер-министр поблагодарил Европейскую комиссию и государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины, подчеркнув, что такая помощь позволяет не только покрывать критически важные расходы бюджета, но и укреплять оборонный потенциал страны в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить использование 400 млн долларов помощи Украине только к концу 2029 финансового года. В то же время средства, одобренные Конгрессом, спустя два месяца после обнародования плана до сих пор не были ни выделены, ни закреплены в контрактах.

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