Россия просит Китай дать ей кредиты, согласна брать деньги в юанях – Reuters

Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает Reuters. Он отметил: переговоры России с Китаем о кредите идут уже давно, но решения пока нет.

"Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", – сказал российский министр.

При этом он подчеркнул: Россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем, а также странами Евразийского экономического союза.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия намеревалась продемонстрировать Европе свою силу и доминирование – и заставить ее платить за газ рублями. Однако план не сработал: как отдельные страны – члены ЕС, так и Союз в целом отказались выполнять требования Кремля.

Со временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова перейти на внешнеторговые расчеты в юанях. Причем не только в торговле с Китаем, но и с третьими странами, включая государства Африки и Латинской Америки. Продолжением этого стало фактическое согласие Кремля получить кредит в валюте КНР.

У России заканчиваются деньги на черный день

Почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

В то же время в фонде есть еще и неликвидная часть. И в целом общая наполненность ФНБ уменьшилась на 12%, до 12 трлн рублей. Впрочем, неликвидную часть, которая превышает ликвидную, государство может только инвестировать, поэтому влить эти деньги в экономику не получится.

Как пояснили аналитики, у России становится меньше денег на черный день, поскольку в первой половине 2023 года российскую нефть торговали со скидкой по сравнению с другими марками, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены выросли, рубль ослаб – и власти были готовы, наконец, пополнять "кубышку".

"Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся", – рассказали аналитики.

В то же время из-за необходимости финансировать дорогую войну – "статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м" – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей. Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

Впрочем, отмечается, что ФНБ – "это лишь часть российских резервов". Поэтому утверждать, что у России заканчиваются деньги про запас, некорректно. Тем не менее по поводу будущего фонда действительно немало сомнений.

"Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. ...После выборов [президента РФ в марте-2024] эксперты ждут новых санкций и, как следствие, проблем для экономики, которые могут потребовать новых раундов финансирования", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время разогретая войной против Украины российская экономика работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все большие признаки перегрева. Соответственно, она больше не сможет продолжать свой стремительный рост. При этом сама Россия все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на ее экономику как наркотик.

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