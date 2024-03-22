Индия и Китай оставляют Россию без денег – отказываются от ее нефти и угля

Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционного "Совкомфлота" – все нефтеперерабатывающие заводы страны не хотят принимать такой ресурс. Что еще больше усложнило для Кремля торговлю нефтью. В то же время, Китай резко сократил закупку российского угля – при том, что в целом импорт ресурса нарастил.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: индийские нефтепереработчики тщательно проверяют, кому принадлежит каждое судно, из которого они получают нефть – чтобы убедиться, что оно не связано с "Совкомфлотом" или другими подсанкционными компаниями.

"Из-за санкций США все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот". Что еще больше усложняет российскую торговлю, которая процветала после полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают: в феврале Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило "Совкомфлот" в санкционный список. А также идентифицировало 14 танкеров с сырой нефтью, у которых в подконтрольной Кремлю компании есть доля. В самом же "Совкомфлоте" несколько дней назад заявили, что "санкции оказывают давление на его деятельность". Да:

в марте суда компании отгрузили около 1,5 млн баррелей нефти сорта Urals;

в феврале этот показатель составлял 4,7 млн баррелей;

в январе – 4,4 млн баррелей.

Индия же была крупным покупателем российской нефти. Однако ужесточение США санкций привело к тому, что ее нефтепереработчики начали покупать ресурс у других поставщиков – даже несмотря на более высокие цены.

Китай сократил импорт российского угля

В свою очередь, в начале 2024 года Китай резко сократил закупку российского угля. При том, что в целом страна нарастила импорт ресурса.

Так, отмечается, объем импорта угля в Китай за январь-февраль вырос на 23% в годовом исчислении. Но из России его стали везти сразу на 22% меньше.

Причина – введенные Пекином импортные пошлины. Которые делают российские поставки менее конкурентоспособными.

В то же время, подчеркивается, другие крупные поставщики угля в Китай – включая Индонезию и Австралию – не пострадали от введения пошлин. Причиной этого стали "соглашения о свободной торговле с Пекином".

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем, Евросоюз может повысить тарифы на ввоз на свою территорию зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, из России и Беларуси. Соответствующее предложение выдвинула Еврокомиссия. Таким образом там намерены, в частности, бороться с экспортом Россией незаконно присвоенного украинского зерна.

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