Главная тема сегодняшнего разговора – редкая тема в наших беседах: мирный протест в России, его судьба. В новой роли андерсеновского мальчика решил выступить очень симпатичный 26-летний актер Алексей Ермущик. Не знаю, где ударение ставится, это обычно авторская история: Ермущик, Ермущик – неважно. Он играет в театре Безрукова и записал обращение к Путину – выступил в модном жанре. Это действительно такая роль знаменитого мальчика в сказке Андерсена "Новое платье короля".

Видео дня

Этот молодой актер обратился к Путину, заявил, что Путин не его президент, а Крым вообще не наш. Я сейчас процитирую несколько слов – наверняка большинство из вас, дорогие друзья, видели это обращение. Но там было три обращения, о чем я через минуту скажу.

В первом обращении он сказал, что Путин не его президент: "Я не хочу, чтобы вы были моим президентом никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся и кто бы хотел, чтобы вы были моим президентом". Дальше он говорит, что никто, кого он знает, кого он видел в интернете, так не думает. "Один Shaman против всех иноагентов". "Я не хочу, чтобы вы были моим президентом". "Распускайте все правительство". "Я не хочу смотреть ваш телевизор". "Я хочу слушать свои песни". "Не хочу пользоваться "ВКонтакте". Я хочу пользоваться Instagram, потому что он лучше".

Но это не все. Его посмотрел миллион человек, было много комментариев. Короче говоря, актер обрел свою минуту славы. Но буквально через несколько часов Алексей Ермущик выпустил еще одно видео, уже несколько другой тональности. В восторженном тоне он сказал, что находится в шоке от количества просмотров. И объяснил, что пообщался со своей мамой, которая сказала ему, что он ничего не понимает, что Путин много сделал, и прочитала ему комментарии людей, которые ей понравились. А это были комментарии с противоположной стороны.

Да, он впервые увидел людей, которые занимают противоположную позицию. Сказал, что они очень добрые, он прямо воодушевлен, и дальше заявил: "Я просто обожаю этот народ, я уже и правительство люблю, я уже и Владимира Владимировича как-то, понимаете, уважаю. Вот есть действительно люди, которые его как-то поддерживают". Ну а про свое первое видео сказал: "Я вообще просто поговорить". Просто поговорить. И добавил, что гордится тем, что родился в этой стране.

А еще спустя некоторое время он опубликовал очень короткое видео из метро. Вот что там говорится: "Мне пишут в комментариях по типу "тупо и глупо" и всякое такое. Конечно, это тупо и глупо. Ведь я это сделал спросонья, с мятым лицом, не готовя текст. А как вы хотели? Тупо и глупо – это и есть жизнь". Вот такие три видео. Вот такое изменение позиции.

У нас есть еще один сюжет по поводу мирного протеста в России, поэтому итог подведем чуть позже, буквально через короткое время. А сейчас я хочу сказать, что вот эти три заявления – вроде бы как антипутинские, что ли: сначала Виктория Боня, затем вот этот странный человек по имени Александр Лунин, и теперь этот андерсеновский актер в роли андерсеновского мальчика Алексей Ермущик.

Что объединяет все эти три обращения? Они очень разные. Это очень своеобразный социальный срез. В одном случае это был голос гламурной части населения России. Во втором случае вроде бы как голос от имени армии, хотя вряд ли Александр Лунин представляет какую-то армию. И третий – от молодежи, от молодой творческой интеллигенции: Алексей Ермущик. Такая, я бы даже сказал, красивая картинка представления. Люди как бы представляют очень разные срезы общества.

Что объединяет? Откат назад. Виктория Боня после своего очень громкого выступления слилась в экстазе с Соловьевым. И слияние в экстазе было по поводу общей любви к Путину. То есть они как бы слились в экстазе на предмет общей любви к Путину.

С Александром Луниным вообще была очень смешная история. После того как его задержали, он вышел радостно, и, в общем, все закончилось благополучно: он был очень веселый, больше не хочет идти к Путину, больше не грозит тем, что военные повернут оружие на Кремль. Короче говоря, очень быстро исправился, встал на правильную дорогу. Видимо, стал больше пить. И, насколько я понимаю, у него теперь все хорошо.

Да, я пропустил еще один такой голос протеста – это Илья Ремесло. Насколько я понимаю, Илья Ремесло вернулся, судя по всему, в... Здесь я не могу сказать, куда он точно вернулся: то ли в тюрьму, то ли в психиатрическую больницу. Но, короче говоря, там ситуация очень простая: человек явно нездоров.

Ну и вот Алексей Ермущик – четвертый голос протеста антипутинского. Теперь он уважает Путина. То есть на самом деле с каждым из этих людей, протестующих против Путина, аккуратненько поработали. И теперь кто любит Путина, кто уважает, ну а кого будут лечить. Так что вот такая история мирного протеста против Путина. Не всем дано быть Скобовым, что я могу сказать.

И еще об одном мирном протесте – давнем и достаточно упорном. Я имею в виду партию "Яблоко". Здесь я должен сказать, что на этом электоральном мероприятии, которое пройдет в сентябре в России и которое по недоразумению называется выборами, намечается очень любопытный, я бы сказал, даже забавный эксперимент. Кремль явно решил поиграть в яблочко. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список партии "Яблоко" на эти так называемые выборы.

Что интересно: председатель партии Николай Рыбаков обратился к городу и миру со следующим заявлением. Цитирую: "У граждан России впервые за последние пять лет появилась реальная возможность проголосовать за мир и свободу. Законным и безопасным способом выступить за соглашение о прекращении огня". Это представитель партии "Яблоко" Рыбаков.

В чем, с моей точки зрения, состоит игра в яблочко, в которую зачем-то решил поиграть Кремль? Дело в том, что никто из известных – по крайней мере, известных мне людей; я еще не смотрел список пофамильно, может быть, кто-то из известных там остался, – так вот, никто из хоть как-то известных людей в "Яблоке" не будет участвовать в этом электоральном мероприятии. Сам Рыбаков, председатель партии, лишен права участвовать в выборах – насколько я понимаю, из-за статуса иноагента или обвинений в экстремизме. В общем, в выборах он принимать участие не будет. Шлосберг находится в тюрьме. Круглов тоже. Это бывший руководитель московского отделения, и я точно знаю, что он был руководителем фракции "Яблоко" в Московской городской думе. Он тоже находится в заключении. Григорий Явлинский благоразумно не идет на это электоральное мероприятие.

Фактически получается так, что играть в яблочко Кремль будет не с партией "Яблоко", а с каким-то огрызком. И вот в чем заключается эксперимент. Кстати, интересный социологический эксперимент. Мы, конечно, никогда не узнаем, сколько реально проголосовало. Но я надеюсь, что яблочники как-то проследят за тем, что будет происходить около урн. Очень интересно, сколько человек реально проголосует за этот огрызок. Ну, это я не в обиду партии "Яблоко", к которой я очень скептически отношусь. Но тем не менее чего же унижать? Это действительно огрызок. "Яблоко" без Шлосберга, без Рыбакова, без Явлинского, без Круглова.

Я не знаю, по-моему, Вишневский в Петербурге тоже не принимает участие. Да, и, кстати, петербургское "Яблоко", по-моему, вообще не зарегистрировали. По крайней мере, последний год это была самая сильная яблочная организация, которая в той или иной степени пользовалась поддержкой, занималась правозащитной деятельностью. В петербургском Заксобрании была целая яблочная фракция. Ну, их не пустили.

Поэтому посмотрим. Очень интересный эксперимент: насколько все-таки сильны настроения голосовать за любого, вне зависимости от лица, кто выступает против войны. "Яблоко" вполне себе откровенно выступает за прекращение войны. Это будет, видимо, единственная партия, которая на этом электоральном мероприятии будет пытаться собрать антивоенные голоса. Интересно.

У меня прогноз такой: если "Яблоко" будет набирать популярность, его просто снимут, снимут весь список. Если они будут вести себя осторожно, то пустят, но они не наберут голосов. В общем, посмотрим. Вероятность того, что яблочный список попадет в Государственную Думу, я не рассматриваю. Очень интересно будет, если я ошибусь. Боюсь, что нет.