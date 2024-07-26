Китайские банки не хотят работать с юанем, который связан с Россией – к примеру, купленный на подсанкционной Мосбирже или использованный в сделках с Москвой. Такие деньги там начали воспринимать как "грязные" – и местные банки стали избегать работы с ними.

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В связи с этим, допускают в самой России, не исключено, что банки Китая начнут запрашивать у импортеров доказательства покупки юаня на не попавших под санкции площадках. А сама такая "чистая" валюта уже стала стоить дороже.

Впрочем, в России уже начали искать выход из сложившейся ситуации. В частности, там надеются "использовать систему на основе взаимозачета требований и обязательств между контрагентами в разных юрисдикциях, для чего нужно вовлекать в процесс третьих лиц, которые смогут состыковать договоренности экспортеров с импортерами", – сообщают росСМИ.

"Китай стал делить свою валюту на "чистую" и "грязную" (связанную с Россией). "Грязных" юаней банки КНР сторонятся", – рассказали они.

Китай не стал спасителем Кремля

Не стал Китай спасителем России и по газовому вопросу. Так, Европа хоть и покупает у России почти столько же, как эта страна, это же свидетельствует и о неудачах Кремля. Ведь несмотря на все его усилия, Китай так и не стал для России полноценной заменой Европы в покупках газа.

"Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны – и в этом году этот объем фактически увеличился. Тем не менее, Москва не заключила никаких новых сделок для ускорения роста своих продаж в Китай", – сообщили в Bloomberg.

При этом подчеркивается: в целом же продажи Россией газа в Европу значительно просели. Так, до полномасштабного вторжения в Украину она ежегодно поставляла на континент около 130-175 млрд кубометров ресурса. Т.е., в разы больше, чем сейчас.

В то же время, констатируется, ожидается, что в 2025 году поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигнут 38 млрд кубометров. Кроме того, с 2027 года к этому показателю должны добавиться еще 10 млрд кубометров, которые будут идти по т.н. дальневосточному маршруту. Что, впрочем, все равно не компенсирует Кремлю утрату европейского рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Российский рынок жилья перенасыщен через правительственные субсидии, что повлекло за собой стремительный рост цен. В частности, в крупнейших городах жилье уже подорожало на 172%.

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