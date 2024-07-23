Российский рынок жилья перенасыщен через правительственные субсидии, что повлекло за собой стремительный рост цен и заставило власти повысить минимальный депозит для ипотек, что может привести к резкому уменьшению новых кредитов. Это окажет негативное влияние на строительную отрасль и банки, создавая риск экономической нестабильности в стране-агрессорке.

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Об этом пишет The Economist. В прошлом году было построено 110 миллионов квадратных метров жилья, что значительно превышает средний показатель в 59 миллионов в год с конца коммунизма.

Однако стремительный рост цен, достигший 172% в крупнейших городах между 2020 и 2023 годами, вызывает серьезную обеспокоенность. Эльвира Набиуллина, губернатор Центрального банка России (ЦБР), обвинила правительственные субсидии в "перегреве" рынка жилья и предупредила о возможных "проинфляционных рисках".

Под давлением ЦБР и Министерства финансов Кремль был вынужден принять меры по ограничению субсидий. В декабре минимальный депозит для получения кредита был повышен с 20% до 30%, а в начале этого месяца приостановлена одна из самых популярных схем для покупателей новостроек. Это может привести к падению количества новых ипотечных кредитов примерно на 50% во второй половине года, что ударит по строительной отрасли и банкам, получавшим рекордную прибыль благодаря быстрому росту ипотечных портфелей.

Рынок жилья выглядит нестабильным, и перспективы значительного падения цен становятся все более реальными. Даже рост зарплат в России не обеспечивает необходимую поддержку для стабильности рынка недвижимости в условиях повышения ставок и сокращения государственной поддержки. Экономические вызовы для России становятся все более острыми, и растет сомнение в способности страны эффективно противостоять этим проблемам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после отмены программы льготной ипотеки в России ожидается снижение цен на жилье на 40% во второй половине 2024 года, но это отрежет от ипотеки большинство работающих россиян из-за значительного роста ипотечных платежей. Только 3,2% населения смогут позволить себе новые условия, еще более подчеркивающие неэффективность экономической политики страны.

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