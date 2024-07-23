Китай не стал спасителем Кремля: покупает у России газа столько же, как и Европа

Европа покупает у России почти столько же, как и Китай. Так, с января по июнь 2024 года "Газпром" поставил своим оставшимся клиентам в Европе 14,6 млрд кубометров газа с января по июнь. Что сопоставимо с 15,2 млрд кубометров, которые закупил Китай.

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Об этом сообщает Bloomberg. Впрочем, отмечается, это же свидетельствует и о неудачах Кремля. Ведь несмотря на все его усилия, Китай так и не стал для России полноценной заменой Европы в покупках газа.

"Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны – и в этом году этот объем фактически увеличился. Тем не менее, Москва не заключила никаких новых сделок для ускорения роста своих продаж в Китай", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом же продажи Россией газа в Европу значительно просели. Так, до полномасштабного вторжения в Украину она ежегодно поставляла на континент около 130-175 млрд кубометров ресурса. Т.е., в разы больше, чем сейчас.

В то же время, констатируется, ожидается, что в 2025 году поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигнут 38 млрд кубометров. Кроме того, с 2027 года к этому показателю должны добавиться еще 10 млрд кубометров, которые будут идти по т.н. дальневосточному маршруту. Что, впрочем, все равно не компенсирует Кремлю утрату европейского рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой о помощи в заключении нового соглашения о поставках природного газа по истечении срока действия действующего транзитного контракта с Россией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна готова помочь и увеличить добычу газа для стабильных поставок в Европу.

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