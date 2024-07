Каждый день на войну нужно 5,6 млрд грн: Марченко призвал повысить налоги для всех украинцев

Украина каждый день тратит на защиту от российской военной агрессии в среднем по 5,6 млрд грн. Эти средства поступают исключительно из внутренних источников финансирования госбюджета, в т.ч. налогов и сборов. В этих условиях повышение налогов для всех украинцев является неизбежным и его уже в ближайшее время должны поддержать народные депутаты.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он призвал депутатов Верховной Рады принять законопроект о повышении налогов, которые уже предложило правительство.

"Война продолжается уже третий год и каждый день нуждается в среднем 5,6 млрд грн. Наша борьба с агрессией финансируется исключительно за счет внутренних источников. Каждая гривна, уплаченная гражданами и предпринимателями в госбюджет Украины, идет на финансирование защиты и обороны. То же самое касается и внутренних заимствований в виде военных облигаций. Все эти средства правительство направляет на вооруженные силы", – заявил Марченко.

Он отметил, что военный бюджет России больше украинского в три раза. Так, РФ в 2024 году планирует потратить 120 млрд долл. на финансирование агрессии против Украины. В то же время, расходы на сектор безопасности и обороны Украины в текущей редакции госбюджета-2024 составляют 42 млрд дол. (по расчетному обменному курсу 40,7 грн/долл).

По расчетам Минфина, сейчас Украине не хватает 500 млрд грн на финансирование армии. И это является главным аргументом за повышение налогов.

Марченко привел в качестве примера опыт других стран, которые пережили войны. "Международный опыт показывает, что страны, своевременно принимающие сложные решения, выигрывают войны", – заявил министр, напомнив о таких случаях:

во время Первой мировой войны Великобритания повысила ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это, по словам Марченко, позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов;

в США во время Первой мировой предельная налоговая ставка выросла с 7% до 77%;

в ходе Второй мировой войны в Великобритании максимальная ставка налога на прибыль повысилась до 97,5%, а в США налог на самый низкий уровень доходов вырос с 4% до 23%, налоги на сверхдоходы достигали до 94%.

"У бывшего главы ФБР Джона Гувера была любимая фраза: When the going gets tough, the tough get going. Что значит, что, столкнувшись с трудностями, сильные люди не сдаются, а наоборот – проявляют решительность, чтобы преодолеть препятствия. Это мое обращение к народным депутатам. Я рассчитываю на вашу поддержку и решительность", – заявил глава Минфина.

Повышение налогов в Украине: основные предложения Кабмина

Увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. При этом его обяжут платить юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") – по разным ставкам в зависимости от группы.

Обложить военным сбором торговлю недвижимостью и авто.

Ввести налог на сладкую газировку.

Взимать военный сбор в размере 30% от стоимости при продаже ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

Обложить военным сбором физ- и юрлиц при покупке банковских металлов.

"В условиях войны военный сбор должны уплачивать все. Это наша общая ответственность: и физических лиц, и ФЛП, и крупного бизнеса. Пересмотр ставок военного сбора и введение его для ряда налогоплательщиков позволит получить в госбюджет дополнительные 121,8 млрд. грн. для сектора безопасности и обороны", – заявил Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, планы ввести 15% военного сбора при покупке автомобиля вызвали резкий рост продаж, поскольку покупатели поспешили избежать дополнительных расходов. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему падению продаж и уменьшению поступлений в бюджет.

