Рвались в Россию, но пришлось вернуться в "загнивающую" Европу: предатели Украины пытаются "отменить" ФСБ и строчат письма Путину

Пророссийски настроенные граждане Украины, которые не прошли фильтрацию в аэропорту "Шереметьево" и в итоге получили многолетний запрет на въезд в РФ, не оставляют попыток "изменить ситуацию". Однако "борются" на расстоянии – пребывая в ненавистной им Европе и пользуясь украинским паспортом.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Отказы даже "своим"

Фильтрация в "Шереметьево" – единственный способ для украинцев проехать на оккупированную территорию для решения личных дел, а также для эмиграции в Россию. Однако страна-агрессор оказалась не очень рада принимать "своих", несмотря на данные ранее обещания.

Даже пророссийски настроенные граждане Украины получают запрет на въезд от 20 лет – тут уж как заблагорассудится сотрудникам ФСБ, которые проводят допросы и тщательную проверку потенциальных соотечественников.

В случае же отказа людей отправляют обратно в страну вылета – той же авиакомпанией. Причем иногда обратного рейса можно прождать в российском аэропорту 2-3 суток. Но если человек захочет полететь другим – тогда это уже за его счет.

Интересно, что все отказники получают запрет на въезд не только в Россию, но и бонусом в РБ. У двух стран общие базы, и беларусы также руководствуются "приговором" эфэсбэшников. Таким образом, переждать или же остаться насовсем в еще одной близкой по духу стране предателям Украины тоже не удается.

От истерики до принятия

Большинство "украинцев" запрет на въезд воспринимают очень болезненно. В Telegram-каналах, посвященных фильтрации в "Шереметьево", масса сообщений на грани истерики: мол, как же дальше жить.

Часть ведутся на рекламу в социальных сетях, предлагающую "порешать" с людьми в погонах и снять запрет на въезд в РФ. Но все подобные обещания – чистой воды мошенничество. Люди гарантированно теряют свои деньги.

Некоторые обращаются к российским адвокатам, однако по состоянию на сегодняшний день на счету отказников нет ни единого выигранного иска. Некоторые строчат письма Путину в надежде, что уж он точно поможет. Но это тоже бесполезно.

По словам офицера ВСУ, который родом из Мариуполя, его бывшие соседи также получили отказ.

"Им удалось выехать из города в самом начале полномасштабного вторжения, когда там уже шли бои. Вернее, им помогли наши военные и волонтеры. Соседи, немолодая семейная пара, решили не оставаться в Украине, а поехали в Германию, где довольно-таки неплохо устроились. А в прошлом году надумали отправиться в Россию. Подчеркну – речь не об оккупированном Мариуполе. Когда я это узнал, был в шоке. Как люди, видевшие собственными глазами, что творят российские оккупанты, могут хотеть эмигрировать в ту проклятую страну? Я никогда не смогу этого понять", – говорит Евгений.

Но предателей ждал большой сюрприз в "Шереметьево". По неизвестной причине им отказали во въезде.

Большинство отказников пребывают в шоке от того, что их не впустили в Россию. Мол, как же так, я же свой! Но эфэсбэшникам плевать на эмоции: как говорится, нет человека – нет проблемы. Зачем им дополнительная головная боль? А если эти потенциальные соотечественники, например, засланные казачки?

Кто куда

Часть отказников после неудачной фильтрации возвращаются в Украину, но практически все они бывшие жители ныне оккупированной территории и не собирались оставаться в РФ. А вот подавляющее большинство идейных сторонников России ищут другие варианты. В Украину им ехать откровенно страшно.

Несмотря на то, что в "Шереметьево" не ставят никаких штампов в паспорт, предатели боятся, что об их планах узнают. В пабликах обсуждают, что спрашивают украинские пограничники и тому подобное.

"Но возвращаются в Украину преимущественно те предатели, которые, как говорится, сожгли мосты в странах, где жили с начала полномасштабного вторжения. Второй раз туда вернуться и получить такую же финансовую помощь – практически нереально", – рассказал OBOZ.UA собеседник в разведке.

По его словам, большинство отказников все же едут либо в страны бывшего СНГ (Грузию, Армению, Казахстан и т.д.), либо в Сербию и Венгрию, которые тесно связаны с Россией.

"Тем не менее есть и немало тех, кто предпочитает Германию, Великобританию, Францию. Эти "ждуны" – потенциальный объект вербовки, например, для российской военной разведки (ГРУ). В обмен на снятие запрета и получение российского гражданства, а также получение финансовой помощи они могут пойти на многое", – говорит офицер.

И эта категория "украинцев" – головная боль для западных спецслужб. Потому что Россия не просто не оставляет попыток раскачивать ситуацию в странах ЕС, но и наоборот – максимально активизировала свои усилия, чтобы подорвать поддержку Украины.