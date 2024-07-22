Украинцы массово бросились покупать авто: новый законопроект о налоге опустошил салоны

Введение правительством Украины 15% военного сбора при покупке автомобиля вызвало резкий рост продаж, поскольку покупатели поспешили избежать дополнительных расходов. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему падению продаж и уменьшению поступлений в бюджет.

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Об этом пишет издание Аutoconsulting. На прошлой неделе правительство подало в Верховную Раду законопроект №11416, предусматривающий существенное увеличение налоговой нагрузки на покупателей новых автомобилей.

Это предложение стало толчком для массовой покупательной активности в автосалонах, оказавшихся почти полностью пустыми до конца выходных. Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко в комментарии AUTO-Consulting рассказал о стремительном росте продаж в автосалонах после объявления о возможном введении нового налога.

"Покупатели пытаются быстро приобрести те авто, которые есть в наличии, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% нового налога. Но такой эффект будет не долгим, потому что потом продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета, Правительство получает падение ", - отметил Назаренко.

По словам Назаренко, за пятницу и первую половину субботы из автосалонов покупатели выкупили все имеющиеся в наличии автомобили. Автосалоны теперь почти пустые, поскольку украинцы получили свои накопления и стараются как можно быстрее приобрести имеющиеся автомобили во избежание уплаты дополнительных 15% военного сбора.

Эксперты ВААИД считают, что эффект от введения военного сбора на покупку автомобиля может быть незначительным и недолгим. Ведь при сокращении продаж уменьшатся и нынешние отчисления (5%) в Пенсионный фонд, которые и сейчас платят покупатели. "Налоговая нагрузка в 20% при покупке автомобиля – это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго ", – подчеркнули в ВААИД.

Введение нового налога также может привести к тому, что покупатели откажутся от покупки новых автомобилей в Украине, что окажет негативное влияние на авторынок в целом. Хотя законопроект №11416 пока является лишь предложением, существует вероятность его быстрого принятия и внедрения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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