Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц

Канада ввела новые санкции против страны-агрессора России. В санкционный список добавили еще 60 российских физических и юридических лиц.

Среди тех, кто попал под ограничения, оказались министр труда РФ Антон Котяков, детские омбудсмены, работники Центрального банка России – всего 42 человека. Об этом сообщили на сайте канадского правительства.

Также под санкции попали Московский государственный институт международных отношений, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Движение первых" и "Русское географическое общество", которое возглавляет министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

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Кроме них в список внесли международный дискуссионный клуб "Валдай", акционерное общество "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и другие юридические лица.

Отмечается, что Канада продолжает вводить санкции против РФ из-за того, что ее действия серьезно нарушают международный мир и безопасность, что привело к серьезному международному кризису.

"Хорошие новости. Продолжаем давление. Цивилизация победит автократическое болото", – отреагировал на эту новость руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее, 23 августа Канада объявила о новом пакете санкций против России. Ограничения тогда коснулись банков и ядерной отрасли РФ, были расширены списки подсанкционных физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство финансов США также расширило санкционные списки против России. Под ограничительные меры попали "АвтоВАЗ", "Москвич" и компании из других стран.

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