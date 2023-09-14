США ввели новые санкции против России: в списке 'АвтоВАЗ', 'Москвич' и компании из других стран

Министерство финансов США расширило санкционные списки против России. Под ограничительные меры попали "АвтоВАЗ", "Москвич" и компании из других стран.

Также под санкциями оказались три миллиардера из списка Forbes. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

По данным ведомства, под ограничения попали более 150 компаний и физических лиц, задействованных в поставке американских и других западных технологий и товаров в Россию, в частности, путем обхода санкций.

Среди них – "АвтоВАЗ", "Москвич", "Траснмашхолдинг" и его президент Андрей Бокарев, Роставтодор, а также НПО "Сатурн", "Российская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин, "Соллерс" и другие.

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Кроме того, в списке оказались банки АК Барс и Синко-банк, а также глава Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов.

Также санкции затронули финские компании Luminor и Siberica и их корпоративных представителей во Франции и Эстонии. В пояснениях Минфина США говорится, что они поставляли российским компаниям электронные изделия, включая камеры для беспилотников, литиевые батареи и высокопроизводительные оптические фильтры.

"Наша санкционная группа продолжает работу. Мы готовим предложения, которые присылаем нашим партнерам. Важно, что в постоянном диалоге с правительствами стран мы достигаем конструктивного результата – и предложения учитываются в санкционных пакетах", – отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

Напомним, 24 августа в новый пакет санкций США попали лица и компании, причастные к похищению украинских детей, среди них оказался детский центр "Артек" в оккупированном Крыму. Также под санкции попала мать Рамзана Кадырова Аймани и Фонд Ахмата Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания также расширила санкции против России. В список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищению и депортации украинских детей.

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