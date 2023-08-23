Канада будет стоять вместе с Украиной: Трюдо анонсировал "ядерные" санкции против России

Канада 23 августа планирует объявить о новом пакете санкций против России. Ограничения коснутся ядерной отрасли РФ, также расширятся списки подсанкционных физических и юридических лиц.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Крымской платформы. По его словам, новые меры призваны заставить Россию оставить всю территорию Украины.

"Сегодня (23 августа. – Ред.) Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из России... Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько будет нужно", – заявил Трюдо.

Он уточнил, что упомянутые юридические лица ведут деятельность в военном, промышленном, финансовом и атомном секторах России. То есть они способствуют реализации и финансированию российской агрессии в Украине.

Предыдущий пакет санкций против РФ Канада ввела 18 августа. Тогда в списки попали 15 российских физических и три юридические лица, причастные к нарушениям прав человека и преследованию политических оппонентов режима Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в августе США расширили персональные санкции против россиян. Так, в список внесены основатели российской "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, а также Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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