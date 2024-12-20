Как скоро Украина войдет в зону платежей в евро: будут ли отказываться от гривни ради валюты ЕС

Присоединение Украины к Единой зоны платежей в евро (SEPA) займет некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находиться только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы. Впрочем, в любом случае речь не идет о переходе Украины на евро – только о банковских платежах.

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В частности, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, присоединение к SEPA повлияет на расценки за переводы в ЕС. Особенно для банков, не имеющих корреспондентских счетов в международных банках.

"Во-вторых, это скорость переводов: вместо 1-2 дней перечисление средств может занять несколько часов (конечно, самый оптимистичный прогноз). В-третьих, скорость расчетов по контрактам станет достаточно привлекательным аргументом для европейских контрагентов: деньги от украинских компаний будут поступать гораздо быстрее", – объяснила начальница отдела по работе с финансовыми институтами Глобус Банка Светлана Струтинская.

Важность же присоединения Украины к SEPA, по ее словам, в том, это еще одно "звено на пути унификации украинской банковской системы и стандартов ЕС". В чем, по ее словам, отчетливо прослеживается четкий вектор страны на вступление в ЕС.

Ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что вопрос присоединения к зоне "европлатежей" активно обсуждался во время его визита в Литву. При этом он не стал называть никаких прогнозируемых сроков вхождения Украины в SEPA.

А тем временем обещания сделать нашу страну членом зоны платежей в евро звучат уже несколько лет. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил об этом еще в мае-2022. Тогда глава Кабинета министров допускал, что Украина станет членом SEPA уже летом того же года, чего так и не произошло.

Напомним: зона SEPA предусматривает единые подходы к банковским платежам в евро, в частности, в ней полностью ликвидированы различия между внутренними и внешними операциями в евровалюте. В основном это касается обычных банковских переводов и использования платежных продуктов на смарт-устройствах.

Так, SEPA была создана в 2007 году после соответствующего решения Европарламента. Система позволяет производить платежи с помощью одного банковского счета во всех странах ЕС.

Предполагается, что вхождение в зону SEPA позволит Украине активизировать евроинтеграцию. Среди прочего, это может снизить стоимость денежных переводов между Украиной и странами ЕС, упростит вход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, а также позволит финансовым компаниям уменьшить количество технических решений для работы на европейских рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Главная причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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