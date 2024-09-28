Как подготовить жилье к отключениям электроэнергии зимой: нужно сделать каждому

В Украине для подготовки к отопительному сезону необходимо провести технические работы в системе отопления, подготовить альтернативный источник питания (например, зарядную станцию). А также выбрать комнату, которую будете отапливать в критических условиях.

Видео дня

Советы от энергетиков опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Так, первое, что нужно сделать, – это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

Самое простое, что можно сделать, – это проверить уплотнение окон и дверей. Именно через окна происходят самые большие теплопотери. Также энергетики советуют:

определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации; вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла;

отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями;

проверьте состояние теплых полов, обогревателей, кондиционера. Проведите техническое обслуживание кондиционера ;

; позаботьтесь вместе с соседями об утеплении подъезда и дома.

Госагентство по энергоэффективности советует сделать больше и утеплить ограждающие конструкции. Ограждающие конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. "Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

На уровне подъезда нужно установить личные (модульные) термические пункты. После качественных утеплительных работ может оказаться, что вам просто не нужно количество тепла, которое поставляет централизованная сеть.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!