Как изменился курс доллара в Украине 3 сентября: стало известно, где выгоднее покупать и продавать валюту

В Украине наличный курс доллара 3 сентября остался на уровне 37,50/38,15 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты не изменилась.

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При этом официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного финансового портала.

Как изменится курс доллара на следующей неделе?

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в течение следующей недели (4-10 сентября) останется на уровне 37,50-38,5 грн/$. На валютный рынок будет давить преимущественно один фактор – будущая либерализация рынка с возобновлением плавающего курса.

"Да, ежедневные колебания доллара и евро могут происходить в диапазоне 0,3-0,5 грн, как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления. То же может быть со спредом: мы считаем, что разница между курсом покупки и продажи пределах 0,5-0,7 грн вполне приемлема. Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,50-38,5 грн/$ и 41-43 грн/€", – отметил эксперт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине разница между наличным курсом доллара и официальным не будет превышать 5%. А переход к более гибкому валютному курсу будет происходить постепенно. Начнется же этот процесс "только что позволит ситуация".

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