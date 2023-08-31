Как изменится курс доллара в Украине на следующей неделе: озвучен прогноз

Наличный курс доллара в Украине в период следующей недели (4-10 сентября) останется на уровне 37,50-38,5 грн/$. На валютный рынок будет давить главным образом один фактор – будущая либерализация рынка с возобновлением плавающего курса.

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Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка в комментарии OBOZREVATEL. Он отметил: предполагается незначительная и непрочная "курсовая качка".

"Так, ежедневные колебания доллара и евро могут происходить в диапазоне 0,3-0,5 грн, как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления. То же может быть со спредом: мы считаем, что разница между курсом покупки и продажи рамках 0,5-0,7 грн вполне приемлема. Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,50-38,5 грн/$ и 41-43 грн/€", – отметил эксперт.

Он добавил, что рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения.

"Конечно, НБУ прекрасно понимает эту ситуацию и ожидания рынка, поэтому будет принимать эффективные меры прежде всего для сохранения баланса между спросом и предложением на наличные. Такими решениями следует считать предоставление разрешения гражданам покупать валюту на эквивалент до 50 тыс. грн в одном банке, а также увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах сроком от 3 мес", – подытожил Лесной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 31 августа наличный курс доллара составляет 37,50/38,15 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс как на покупку, так и на продажу снизился на 5 копеек.

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