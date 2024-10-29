На повышение зарплат прокурорам собираются выделить почти 3 миллиарда: имена нардепов, поддержавших это решение

Решение о повышении зарплат прокурорам на общую сумму в около 3 млрд грн поддержали 14 членов Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Еще 3 воздержались, 1 был против, а 3 нардепа, включая главу комитета Роксолану Пидласу, не голосовали, но присутствовали при рассмотрении вопроса.

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Об этом OBOZ.UA рассказали собеседники в Аппарате Верховной Рады. Так, "За" проголосовали:

Иван Крулько ("Батькивщина");

Владимир Гевко ("Слуга народа");

Денис Герман ("Слуга народа");

Анатолий Драбовский ("Слуга народа");

Леся Забураная ("Слуга народа");

Рома Каптелов ("Слуга народа");

Юрий Кузбит ("Слуга народа");

Валерий Лунченко ("Доверие");

Игорь Молоток ("Партия "За будущее");

Александр Пасечный ("Слуга народа");

Анна Пуртова ("Слуга народа");

Сергей Северин ("Слуга народа");

Ростислав Тистик ("Слуга народа");

Павел Фролов ("Слуга народа").

Против проголосовал Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Воздержались:

Владимир Цабаль ("Голос");

Валерий Гнатенко (Член депутатской группы "Восстановление Украины");

Артем Кунаев ("Слуга народа").

Не голосовали, но присутствовали при рассмотрении вопроса:

Роксолана Пидласса ("Слуга народа");

Николай Задорожний ("Слуга народа");

Николай Люшняк ("Доверие").

Зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%

Напомним: 28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), решение было принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров".

"То есть правки (155, 999 и 1000) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд, которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.

Помимо этого, исследование деклараций о доходах руководства региональных прокуратур позволило составить рейтинг получающих наибольшие пенсии областных прокуроров. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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