Из Украины за год выехало полмиллиона человек: в НБУ рассказали, когда украинцы начнут массово возвращаться домой

Ожидается, что с 2026 года украинцы начнут постепенно возвращаться из-за границы, а в 2027 году эта волна может ускориться до 500 тысяч человек. Массовый возврат будет зависеть от ситуации безопасности, экономических условий и политики государства по поддержке граждан.

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Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Массовая миграция украинцев за границу остается одной из ключевых проблем рынка труда и экономики Украины.

Высокие риски безопасности, разрушение инфраструктуры и дефицит электроэнергии заставляют граждан покидать страну в поисках стабильности. Однако НБУ прогнозирует, что уже с 2026 года ситуация начнет меняться, и украинцы будут постепенно возвращаться домой.

Согласно отчету, миграционный отток в 2024 году составил около 500 тысяч человек, что соответствует предварительным оценкам. В 2025 году ожидается, что страну покинут еще 200 тысяч украинцев. В то же время все больше людей постепенно адаптируется к жизни за границей. Это снижает процент тех, кто готов вернуться в ближайшее время.

По прогнозу Нацбанка, с 2026 года в Украине начнется процесс возвращения мигрантов. Однако он будет постепенным:

2026 год – вернется около 200 тысяч человек;

– вернется около 2027 год – возвращение ускорится, и до 500 тысяч украинцев вернутся домой.

НБУ подчеркивает, что массовый и быстрый возврат пока маловероятен, поскольку многие украинцы адаптировались к жизни в других странах, нашли работу и интегрировались в местные общины. Дефицит рабочей силы, который уже несколько лет ощущается в Украине, будет сохраняться, по крайней мере, до 2026 года.

В то же время возврат мигрантов может иметь двойной эффект. С одной стороны, это оживит внутренний спрос, ведь люди начнут тратить больше денег. С другой стороны, может подняться уровень безработицы, поскольку не все возвращенные украинцы сразу найдут работу. Нацбанк называет несколько ключевых факторов, которые могут ускорить или замедлить этот процесс:

ситуация в Украине – чем быстрее снизятся риски атак и боевых действий, тем больше украинцев будет готово вернуться;

– чем быстрее снизятся риски атак и боевых действий, тем больше украинцев будет готово вернуться; политика принимающих беженцев стран – если правительства европейских стран начнут уменьшать социальную поддержку для украинских мигрантов, это может стимулировать их возвращение;

– если правительства европейских стран начнут уменьшать социальную поддержку для украинских мигрантов, это может стимулировать их возвращение; меры украинского правительства – если государство создаст выгодные условия для возвращения (программы трудоустройства, доступное жилье, поддержка бизнеса), миграционный приток может возрасти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в столице Австрии Вене в конце января 2025 начались массовые проверки выплат украинским беженцам. Из-за новых бюрократических правил под аудит попали украинцы трудоспособного возраста, пока им на несколько недель приостановили выплаты.

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