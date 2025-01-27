В европейской столице начались массовые проверки "беженских" выплат: украинцы жалуются на задержки с помощью

В столице Австрии Вене в конце января 2025 года начались массовые проверки выплат украинским беженцам. Из-за новых бюрократических правил под аудит попали украинцы трудоспособного возраст, пока что им на несколько недель приостановили выплаты. При этом беженцы жалуются на задержку соцпомощи даже за декабрь и ноябрь 2024 года.

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Об этом сообщил ряд австрийских медиа, включая ORF и Der Standard. Отмечается: Венский социальный фонд (FSW) предупредил, что вынужден придерживаться правил обновленного руководства по финансированию выплат украинцам.

Как рассказала представительница FSW Мартина Плоховиц, теперь проверки получателей выплат стали более строгими и проходят чаще. "В настоящее время ведется обработка данных, она должна быть завершена через несколько недель. Тогда выплаты будут компенсированы, если потребность в помощи действительно существует", – объяснила Плоховиц.

Одним из условий получения пособия, которое тоже будут проверять, является обязательная регистрация в службе занятости. То есть те беженцы, которые не пытаются трудоустроиться, не имеют права на выплату.

Она отметила, что речь идет о "нескольких сотнях случаев". При этом, как отмечает ORF, в Вене "базовую выплату" получают около 14 тыс. граждан Украины. Четверть из них несовершеннолетние, поэтому, по данным издания, тщательный аудит грозит приблизительно 8 тыс. человек.

Сообщается, что приостановка затронула базовую соцпомощь – 260 евро на питание и средства гигиены на каждого взрослого и 145 евро на ребенка. В то же время лицам, которые самостоятельно арендуют жилье, продолжают выплачивать субсидию на аренду (330 евро в месяц на семью).

Однако представители гуманитарных организаций сообщают, что многие украинские беженцы не получили никаких выплат даже за ноябрь 2024 года и вынуждены обращаться за бесплатным питанием. "Говорят, что идет аудит. Мы не узнаем больше. У людей больше нет денег на еду и они не могут оплатить свое проживание", – приводит Der Standard слова одного из беженцев, который поделился информацией на условиях анонимности.

При этом в FSW отмечали, что некоторые задержки с помощью связаны вовсе не с аудитом. "В ряде случаев были задержки с выплатой из-за отсутствия документов или несвоевременного поступления документов", – ответили в ведомстве в ответ на запрос медиа.

Согласно официальным данным, по состоянию на середину 2024 года в Австрии были трудоустроены всего 30% украинских беженцев. Статистическое управление Австрии заявило, что к началу 2024 года в стране было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинских беженцев, которые живут в Польше, но не работают и не платят налоги, могут лишить помощи от государства по программе "800+". Соответствующий законопроект уже внесли в польский парламент.

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