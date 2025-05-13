Ископаемые, бизнес-сделки и новый Trump Tower – вместо санкций: еще одна страна предлагает Трампу соглашение о недрах

США могут ослабить санкции против Сирии, которые были введены еще во времена диктатора Башара Асада. Вместо этого лидер страны Ахмед аль-Шараа предлагает заключить соглашение о полезных ископаемых по украинскому образцу и построить в Дамаске бизнес-центр Trump Tower.

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Ссылаясь на собственные источники, The Times сообщает, что во время визита Трампа в Саудовскую Аравию команда аль-Шараа пыталась организовать их встречу, но в Белом доме отказались от этого. Это объясняется отсутствием среди советников Трампа единства относительно потребности в такой встрече.

Среди скептиков оказались директор национальной разведки Тулси Габбард и советник по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, не выразил оптимизма и экс-советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Но один из ближайших советников Трама, его спецпредставитель президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, поддержал эту идею, поскольку Трамп предпочитает бизнес войне.

Впрочем, накануне отъезда в Саудовскую Аравию Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность ослабить санкции против Сирии. В частности ограничения в отношении торговли и банковского сектора. По словам, президента США, это должно было бы дать стране "свежее начало".

"Многие люди спрашивали меня об этом, поскольку те санкции, которые мы ввели, фактически не оставляют им возможностей для развития. Поэтому мы хотим посмотреть, сможем ли как-то им помочь, и примем решение по этому поводу", - заявил Трамп.

Сейчас Ахмед аль-Шараа уже проводит встречи с лидерами западных стран. В частности на прошлой неделе он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроно, благодаря усилиям которого ООН сняла ограничения на поездки сирийского лидера. Макрон предположил, что Европейский Союз может постепенно отменить санкции, если увидит, как новый режим придерживается своих обещаний по реформам.

Источники считают, что Ахмед аль-Шараа может предложить начать переговоры о присоединении к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между арабским миром и Израилем - сейчас их приняли ОАЭ и Бахрейн. Присоединение Сирии к этому списку позволит уменьшить влияние Ирана на эту страну.

Кроме того, сирийский лидер может согласиться создать демилитаризованную зону на границе с Израилем или позволить ему сохранить свое присутствие в юго-западной части страны, где уже была создана буферная зона возле Голанских высот. Следует отметить, что во время первой каденции Трампа в 2019 году США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Также источники предполагают, что во время своего ближневосточного турне Трамп может объявить о многомиллиардных бизнес-сделках, в частности - о контракте на телекоммуникационные услуги для Сирии от американской компании AT&T. Таким образом американская администрация хочет предотвратить проникновение в Сирию китайских инфраструктурных проектов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страны Европейского Союза готовы покупать больше сжиженного природного газа у США. После приостановления новых пошлин Белым домом Европа готова возобновить переговоры об увеличении поставок американского топлива, но хочет взамен получить более конкурентные цены.

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