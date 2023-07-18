Ирландская деталь в "Шахеде": Украина требует новых санкций для России и ее подельников

Украина требует расширения санкций против России и стран, которые помогают агрессору обходить уже существующие ограничения. Тот факт, что в иранском дроне, которым РФ атаковала Николаев, нашли западные запчасти, свидетельствует: нынешних санкций недостаточно.

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Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. "Карбюратор (производства Ирландии в дроне "Шахед". – Ред.) и сотни деталей сделаны в странах Запада и Азии... Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида, это не может продолжаться", – написал Ермак.

По его словам, санкций явно недостаточно, если в новых "Шахедах" и ракетах находят западные или азиатские комплектующие. В ОП уверены: производителей такой продукции также должно устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей.

"На это невозможно закрывать глаза и говорить о том, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что каждый день продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", – подчеркнул Ермак.

Поэтому Украина требует новых санкционных ограничений, а также их эффективной имплементации и контроля. "Группа Макфола-Ермака предлагает конкретные шаги... Мы предоставляем партнерам рекомендации, какие ограничения можно ввести и какой контроль усилить. Страны Глобального Юга мы также призываем присоединиться к этому процессу", – отметил Ермак.

Он напомнил, что в 11-м пакете санкций ЕС часть наших предложений по борьбе с реэкспортом была учтена. "Но санкции нужно усиливать. Цена – жизнь людей. Каждый день. Совсем скоро мы увидим новые шаги от наших партнеров", – анонсировал глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, замеченная на обломке двигателя "Шахеда", который атаковал Николаев в ночь на 18 июля, надпись Made in Ireland ("Сделано в Ирландии") не означает, что Ирландия поставляла Ирану детали для производства дронов-камикадзе. Дело в том, что такая надпись нанесена на карбюратор Tillotson – такие массово используются в гражданской технике и продаются даже на AliExpress.