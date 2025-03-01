Не о встрече в Вашингтоне. Вернее об уже ее последствиях.

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Давайте немного умиротворяющей информации: что у нас с финансированием?

Далее текст на языке оригинала

Отже, на 2025-ий рік наша потреба в зовнішньому фінансуванні поки (далі поясню чому "поки") десь на рівні 42 млрд $

Що у нас є з джерел на 2025/2026 рік:

МВФ десь 4,6 млрд $ (де 2,7 це в цьому році)

Світовий банк десь під 20 млрд $. Це в основному гроші під прибутки активів рф, які дало США. Але формально вони вже гроші Світового банка.

ЄС в рамках Ukraine Facility 12,5 млрд € в цьому році

Ще від ЄС в рамках тих самих грошей від прибутки активів рф ще 20 млрд $. Тут як раз бажано забрати в цьому році.

Канада-Японія- ВБ ще під 10 млрд $ дають все в той же рамці прибутки активів рф. ВБ навіть на зброю.

Думаю тут ще можна десь додати трохи грошей від Норвегії, Австралії та інших країн та інституцій.

Якщо просумуєте всі ці суми, то тут стане зрозуміло що ми на 2025 рік теоретично перекриті на необхідні 42 млрд $. І на 2026 теж можемо зберегти нормальну суму.

І тут немає США 🇺🇸. У Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику без них на цей рік математика все ще сходиться. Що добре

Але це майже все (окрім 3 млрд $ від ВБ 🇬🇧) ми говоримо про невійськові видатки. А війну ми так само майже повністю фінансуємо "за свої".

Тут теж поки "за свої" все ок: два місяці року пройшли вже з невеликим, але перевиконанням плану. І начебто ми ті 2,2 трлн зберемо.

Але (!) тут головний ризик, це як ми будемо перекривати закупівлю зброї, яку раніше надавало США. Я чесно говорячи, не знаю чи це технічно можна замістити навіть при наявності грошей. Але очевидно, що наші військові видатки дуже вірогідно можуть значно зрости. Тобто потреба у збільшені внутрішніх надходжень.

ТОМУ ТЕРМІНОВО нам треба взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за наші внутрішні ресурси….

Зараз на десятки мільярдів я можу одразу навести два таких:

▪️ідіотська ідея з кешбеком і цією роздачею 1000 грн. Остання сьогодні закінчилась, але були ж заяви про бажання її продовження.

▪️ідіотське і корупційне рішення витратити 30-40 млрд грн на купівлю російського атомного мотлоху у болгар.

Ну ще б контрабанду, корупцію на купі держпідприємств, кришування "чорних ринків" і інші звичні джерела влади б бажано підсушити. Але як реаліст, то сподіваюсь що хоч нові напрямки не придумають.

Ось така забавна арифметика четвертого року війни….