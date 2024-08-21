Вопреки заверениям кремлевских пропагандистов, что Европейский Союз не сможет выжить без газа из России, газовые хранилища Европы оказались заполнены на 90% уже 19 августа. Это минимальный объем газа, необходимый для покрытия потребностей ЕС в зимнюю пору.

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Как пишет Bloomberg, хранилища ЕС оказались достаточно заполнены на два месяца раньше плана. Из-за замедления поставок летом на данном этапе они незначительно меньше заполнены, чем в это же время год назад, но даже такие показатели намного выше, чем пять лет назад, когда основной импорт газа в ЕС поступал из России.

Впрочем, Европа продолжает сталкиваться с рисками, связанными с внезапными перебоями снабжения газа. В конце 2024 года истекает срок действия транзитного соглашения между РФ и Украиной, поэтому страны ЕС обсуждают вероятную замену российскому трубопроводному газу.

Кроме того, могут сократиться поставок газа из Норвегии – крупнейшего поставщика голубого топлива в Европе. Cкоро в стране начнется масштабное техническое обслуживание.

"Любые перебои или незапланированные продления сроков технического обслуживания, скорее всего, вызовут нервную реакцию рынка", – сказал аналитик Rystad Кристоф Хальсер. Он добавил, что поставки из Норвегии особенно важны, поскольку Европа сокращает импорт сжиженного природного газа.

Как просчитались в России

Цены на газ в Европе после прохождения половины отопительного сезона оказались в 13-18 раз ниже, чем прогнозировали в России, пытаясь запугать европейцев. Газа в европейских хранилищах более чем достаточно, а мерзнуть вместо них приходится самим гражданам РФ, в которой происходит коммунальный коллапс.

В 2022 году российский "Газпром" пугал Европу газом по $4000, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев – по 5000 евро. Но в январе топливо торговалось на уровне $300 долларов за 1000 кубометров, что в 13 раз ниже газпромовского прогноза и в 18 раз меньше, чем предсказывал Медведев.

Также OBOZ.UA сообщал, что стоимость нефти, газа и электроэнергии в странах Европейского Союза вернулась к уровням до полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года. Это свидетельствует о том, что энергетический кризис в Европе завершился.

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