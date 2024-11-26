'Газпром' в 2025 году намерен прекратить транзит в Европу через Украину – Reuters

Российская корпорация "Газпром" в 2025 году прекратит транзит газа в Европу через Украину. В планах корпорации в так называемое дальнее зарубежье – Европа и Турция – остается только газоснабжение в Турцию.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник в "Газпроме". Как отмечает агентство, такой план окончательно еще не согласован в руководстве. Он предусматривает прекращение транзита через Украину сразу после 31 декабря.

Ожидается, что экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" в 2025 году сократится на 20% и составит менее 39 млрд кубометров, по сравнению с более чем 49 млрд кубометров в 2024 году. Это поставки через газопроводы "Турецкий" и "Голубой поток".

В то же время в "Газпроме" считают, что поставки в Турцию не только не прекратятся – даже не сократится.

В 2019 году "Нефтегаз" и "Газпром" заключили соглашение о транзите газа через украинскую территорию. Его срок истекает в конце этого года. Как отмечает Reuters, "Киев не планирует обсуждать с Москвой продление соглашения".

Из-за полномасштабного вторжения и подрыва газопровода "Северный поток" Россия потеряла почти всех европейских клиентов. По последним данным, в 2023 году она отправила через Украину около 15 миллиардов кубометров, что составляет всего 8% от пиковых потоков в Европу (по разным маршрутам) в 2018-2019 годах.

"Газопровод советских времен Уренгой-Помары-Ужгород доставляет газ в ЕС из Сибири через город в Курской области России Суджа, который сейчас находится под контролем украинских военных. Далее газ идет через Украину в Словакию. В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 млрд кубометров газа, или около половины российского экспорта газа в Европу", – пишет Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции США в отношении Газпромбанка могут окончательно лишить страны Евросоюза доступа к российским энергоресурсам. Именно это финансовое учреждение использовалось для оплаты трубопроводного газа из РФ Словакией и Венгрией.

Ранее мы писали о причине отключения Газпромбанка от международной платежной системы SWIFT.

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