От SWIFT отключат последний крупный государственный банк России: СМИ узнали его важность для Кремля

США отключат от международной платежной системы SWIFT третий по размеру активов банк в Российской Федерации Газпромбанк. Он оперировал $180 млрд России за границей и был последним из крупных государственных банков в России, которые сохраняли доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне санкционных списков.

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О новых будущих санкциях администрации уходящего американского президента Джо Байдена сообщили в Nikkei, ссылаясь на знакомых с вопросом чиновников. Соответствующее решение может быть принято в ноябре, то есть до окончания каденции 46-го главы Белого дома. США уже уведомили об этом партнеров по "Большое семерке" (G7).

После введения санкций Газпромбанку будут запрещены любые операции с американскими банками. Ранее это финучреждение не попадало под жесткие западные ограничения, хотя в США ему запрещено привлекать капитал на долговом рынке, а его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания находятся под блокирующими санкциями. При этом блокирующие меры против банка ввела лишь Великобритания, а с 2023 года у него возникли проблемы с операциями в долларах.

На этом фоне после заморозки активов Центрального банка РФ из-за полномасштабного вторжения России в Украину Газпромбанк мог стать одним одним из главных операторов валюты Кремля за рубежом. Научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге оценил размер этих "теневых резервов" $180 млрд (по состоянию на середину 2024 года) – их могут использовать для оплаты импорта и поддержки курса рубля. Помимо этого банк выступал одним из главных расчетных центров по экспорту российского газа и золота.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что ЕС готовит 15-й пакет санкций ЕС против России, который включает ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрет на экспорт технологий, критических для российской промышленности. Украина также призвала ЕС ввести новые санкции против российских металлов (титан, никель, хром), химикатов, зерна, удобрений и урана, а также усилить давление на российские финансовые и IT-услуги. Важным элементом является включение в санкционный список большего количества российских олигархов и пропагандистов, поддерживающих войну, в том числе представителей Русской православной церкви.

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