США ударили по "друзьям" Путина в ЕС: две страны ЕС останутся без российского газа

Санкции США в отношении Газпромбанка могут окончательно лишить страны Европейского Союза доступа к российским энергоресурсам. Именно это финансовое учреждение использовалось для оплаты трубопроводного газа из РФ Словакией и Венгрией.

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Как сообщает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена не вводила санкции против этого банка, чтобы избежать потрясения на мировых товарных рынках. Хотя ЕС существенно сократил свою зависимость от российского газа, такие ограничения приведут к усилению конкуренции за энергоресурсы и росту их стоимости.

Ситуацию для Евросоюза усложняет и то, что в конце 2024 года истекает срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину. На этом фоне европейские фьючерсы на газ достигли самого высокого уровня за год.

"Если поставки российского газа прекратятся раньше, чем ожидалось, а спрос останется высоким (например, если зима окажется холодной), Европа может выйти из зимы с тревожно низкими запасами газа", – говорит главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

При этом санкции не будут распространяться на сделки, совершенные до 28 июня 2025 года через Газпромбанк и связанные с нефтегазовым проектом "Сахалин-2". Ранее японское правительство заявляло о важности поставок сжиженного природного газа с этого месторождения для энергетической безопасности страны.

Отмечается, что санкции ввели, поскольку европейские страны ослабили свою зависимости от российского газа, в том числе и за счет поставок сжиженного природного газа из США. Поэтому ограничения в отношении Газпромбанка могут способствовать росту доли американского СПГ на европейском рынке, где он и так лидирует (но Россия занимает второе место).

Первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") назвал новые санкции США мгновенным ответом на российский удар межконтинентальной ракетой по Днепру.

"Сейчас трудно спрогнозировать все последствия, но они точно будут и точно нерадужны для болот. Очередная указатель для рубля в знакомом для них направлении корабля", – отметил нардеп.

Стоит отметить, что через Газпромбанк также проходили транзакции для оплаты российской военной техники и материалов для войны на Украине, а также зарплаты российским военнослужащим, включая боевые премии и выплату компенсаций семьям ликвидированных солдат. Ранее на этот банк наложили свои санкции Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о причине отключения Газпромбанка от международной платежной системы SWIFT. Будучи третьим по размеру активов банком в Российской Федерации, он оперировал $180 млрд за границей и был последним из крупных государственных банков в России, которые сохраняли доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне санкционных списков.

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