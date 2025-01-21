Газ из России подвергал Европу шантажу: фон дер Ляен призвала освободить энергетику ЕС от влияния Кремля

Энергетика стран ЕС должна быть освобождена от влияния России – ведь это лишит ее возможности использовать энероресурсы как оружие. К примеру, в начале полномасштабной войны России против Украины Евросоюз получал от РФ 45% необходимого ему газа, что позволяло той шантажировать входящие в него страны прекращением поставок. Однако после того, как доля российского газа была снижена на около 75%, такая возможность у Кремля практически исчезла.

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Об этом сообщила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС также значительно сократил потребление российской нефти – и теперь РФ обеспечивает лишь 3% потребностей стран-членов союза. А от угля из России в ЕС отказались полностью.

"До начала "войны Путина" Европа получала из РФ 45% своего газа и 50% угля. Россия также была одним из наших крупнейших поставщиков нефти. Эта энергия выглядела дешевой, но она подвергала нас шантажу. Когда танки Путина вторглись в Украину, он прекратил нам поставки газа", – напомнила фон дер Ляйен.

В ответ же, отметила она, ЕС в рекордные сроки существенно уменьшил зависимость от российского ископаемого топлива. И сегодня "Европа производит больше электроэнергии с помощью ветра и солнца, чем за счет всех видов ископаемого вместе взятых".

"Мы должны не только продолжать диверсифицировать наши поставки энергии и расширять чистые источники производства из возобновляемых источников энергии. Но и – в некоторых странах – получать энергию из ядерных источников", – констатировала президент Европейской Комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA,ранее же – в начале января 2025 года – США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, что делает его одним из самых сильны пакетов "нефтяных" ограничений за последние годы. Кроме того, администрация президента США запретила американским компаниям оказывать услуги по добыче нефти на территории России.

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