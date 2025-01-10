США и Британия объявили крупные нефтяные санкции против России: список компаний из "черного списка"

США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Это один из самых больших "нефтяных" пакетов ограничений за последние годы. На введение санкций уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мировые цены на нефть выросли до максимума с октября.

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Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничения вступят в силу с 27 февраля. В санкционный список попали такие компании:

"Технологии ОФС" (собственник бывших активов Baker Hughes в России); "Энергия Нефтегазового сервиса" (бывшее российское подразделение нефтесервисной Eriell); "ТНГ-Групп" (дивизион по поиску и разведке полезных ископаемых нефтесервисного холдинга "Таграс"); "ЛениногорскРемСервис" (подразделения "Таграс-РС", специализирующееся на бурении скважин и ГРП); Нефтесервисные подразделения российских Вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК); "РН Бурение" (буровая "дочка" "Роснефти"); "РН-ГРП" (отвечает за увеличение продуктивности скважин "Роснефти"); "РН Сервис" (ремонт скважин "Роснефти"); "Вэллтех" (51% принадлежит сыну основателя "Лукойла" Юсуф Алекперов); "Газпром шельфпроект" (реализация морских нефтегазовых проектов); "Нафтагаз-Бурение" (основная производственная структура группы "Нафтагаз"); "Петро Велт Технолоджис" (PeWeTe); "КАТКонефть" (входит в группу PeWeTe); "Инвестгеосервис" (крупный буровой подрядчик "НОВАТЭКА"); "ТСС" (производитель оборудования для заканчивания скважин) "Центр научно-исследовательских и производственных работ" (входит в структуру "Башнефтегеофизики"); сервисные подрядчики ООО "ФракДжет Волга"; "Пакер Сервис": "Атлас ННБ"; "Гольфстрим" "Аргос"; "Самотлорнефтепромхим"; "Ньютех Велл Сервис"; "Сервис Пром Комплектация"; "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин"; "Ветеран"; "ТехнРайз"; "Денкарс"; "НПП Бурение"; "Ойл сервис гарант".

Администрация президента Джо Байдена запретила американским компаниям оказывать услуги по добыче нефти на территории России – в частности, экспортировать или реэкспортировать услуги в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из США любому лицу, находящемуся в России.

Под ограничения попал и среднетоннажный завод по сжижению природного газа на побережье Балтики "Газпром СПГ Портовая". Завод на компрессорной станции "Портовая" в 2023 году произвёл 1,385 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), в 2022 году – 0,403 млн тонн.

Также санкции введены в отношении балтийского среднетоннажого производства ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка). Также санкции ввели против таких руководителей нефтегазовых компаний:

Вадим Воробьев (глава "Лукойла");

Александр Дюков (глава "Газпром нефти");

Наиль Маганов ("Татнефть");

Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть");

Владимир Чернов ("Башнефть");

Юсуф Алекперов. (сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова)

К американским санкциям присоединилась Великобритания. В пресс-службе правительства королевства объявили о санкциях против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".

"Эти энергетические компании добывают более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около $23 млрд в год по текущим ценам, что больше ВВП Ямайки. Прибыль от этих двух компаний пополняет военную казну Путина и способствует войне", – отметили в правительстве.

Как сообщает Reuters, в преддверии санкций цены на нефть выросли более чем на 4%. Из-за возможных перебоев с поставками фьючерсы на "черное золото" эталонных марок достигли самого высокого уровня с октября:

Brent подорожала на $3,50 (+4,6%) – до $80,42;

WTI подорожал на $3,57 (+4,8%) – до до $77,49.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за решительные действия в отношения страны-агрессора. "Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что особое значение имеют санкции в отношении "Сургутнефтегаза". Президент назвал эту компанию "ключевым финансовым кошельком для самого Путина".

"Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. В то же время страны, уважающие международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", – резюмировал президент.

Как уже сообщал OBOZ.UA, экспорт сырой нефти из России по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. Однако падение объемов продажи компенсируется ростом котировок на российскую нефть.

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