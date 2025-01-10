США и Британия объявили крупные нефтяные санкции против России: список компаний из "черного списка"
США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Это один из самых больших "нефтяных" пакетов ограничений за последние годы. На введение санкций уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мировые цены на нефть выросли до максимума с октября.
Как сообщили в Министерстве финансов США, ограничения вступят в силу с 27 февраля. В санкционный список попали такие компании:
- "Технологии ОФС" (собственник бывших активов Baker Hughes в России);
- "Энергия Нефтегазового сервиса" (бывшее российское подразделение нефтесервисной Eriell);
- "ТНГ-Групп" (дивизион по поиску и разведке полезных ископаемых нефтесервисного холдинга "Таграс");
- "ЛениногорскРемСервис" (подразделения "Таграс-РС", специализирующееся на бурении скважин и ГРП);
- Нефтесервисные подразделения российских Вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК);
- "РН Бурение" (буровая "дочка" "Роснефти");
- "РН-ГРП" (отвечает за увеличение продуктивности скважин "Роснефти");
- "РН Сервис" (ремонт скважин "Роснефти");
- "Вэллтех" (51% принадлежит сыну основателя "Лукойла" Юсуф Алекперов);
- "Газпром шельфпроект" (реализация морских нефтегазовых проектов);
- "Нафтагаз-Бурение" (основная производственная структура группы "Нафтагаз");
- "Петро Велт Технолоджис" (PeWeTe);
- "КАТКонефть" (входит в группу PeWeTe);
- "Инвестгеосервис" (крупный буровой подрядчик "НОВАТЭКА");
- "ТСС" (производитель оборудования для заканчивания скважин)
- "Центр научно-исследовательских и производственных работ" (входит в структуру "Башнефтегеофизики");
- сервисные подрядчики ООО "ФракДжет Волга";
- "Пакер Сервис":
- "Атлас ННБ";
- "Гольфстрим"
- "Аргос";
- "Самотлорнефтепромхим";
- "Ньютех Велл Сервис";
- "Сервис Пром Комплектация";
- "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин";
- "Ветеран";
- "ТехнРайз";
- "Денкарс";
- "НПП Бурение";
- "Ойл сервис гарант".
Администрация президента Джо Байдена запретила американским компаниям оказывать услуги по добыче нефти на территории России – в частности, экспортировать или реэкспортировать услуги в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из США любому лицу, находящемуся в России.
Под ограничения попал и среднетоннажный завод по сжижению природного газа на побережье Балтики "Газпром СПГ Портовая". Завод на компрессорной станции "Портовая" в 2023 году произвёл 1,385 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), в 2022 году – 0,403 млн тонн.
Также санкции введены в отношении балтийского среднетоннажого производства ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка). Также санкции ввели против таких руководителей нефтегазовых компаний:
- Вадим Воробьев (глава "Лукойла");
- Александр Дюков (глава "Газпром нефти");
- Наиль Маганов ("Татнефть");
- Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть");
- Владимир Чернов ("Башнефть");
- Юсуф Алекперов. (сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова)
К американским санкциям присоединилась Великобритания. В пресс-службе правительства королевства объявили о санкциях против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".
"Эти энергетические компании добывают более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около $23 млрд в год по текущим ценам, что больше ВВП Ямайки. Прибыль от этих двух компаний пополняет военную казну Путина и способствует войне", – отметили в правительстве.
Как сообщает Reuters, в преддверии санкций цены на нефть выросли более чем на 4%. Из-за возможных перебоев с поставками фьючерсы на "черное золото" эталонных марок достигли самого высокого уровня с октября:
- Brent подорожала на $3,50 (+4,6%) – до $80,42;
- WTI подорожал на $3,57 (+4,8%) – до до $77,49.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за решительные действия в отношения страны-агрессора. "Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", – отметил Зеленский.
Он уточнил, что особое значение имеют санкции в отношении "Сургутнефтегаза". Президент назвал эту компанию "ключевым финансовым кошельком для самого Путина".
"Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. В то же время страны, уважающие международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", – резюмировал президент.
Как уже сообщал OBOZ.UA, экспорт сырой нефти из России по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. Однако падение объемов продажи компенсируется ростом котировок на российскую нефть.
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