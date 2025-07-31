Финансовая "дыра" Украины может вырасти в 2026 году: Reuters объяснил, что пошло не так

Финансовый дефицит Украины в следующем году может значительно вырасти. Это произойдет, если Россия продолжит атаки, а власти не выполнят требований по реформам от иностранных кредиторов.

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Может ли это измениться? Так, пока что это только прогноз аналитиков Reuters – как и любое другое "предсказание" он может оказаться неверным или не сбыться из-за изменения обстоятельств. В то же время проблемы с выполнением "маяков" от кредиторов обсуждают и в самой Украине. В частности, об этом в контексте уменьшения последнего транша от ЕС сообщал нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Главное, что нужно знать

Переговоры по финансированию, согласно оценкам экспертов, могут осложниться из-за того, что Украина просто не выполнила некоторые из ключевых целей, согласованных с кредиторами . В частности, это касается перезапуска судебной системы, назначения главы БЭБ и т.д.

. В частности, это касается перезапуска судебной системы, назначения главы БЭБ и т.д. Ситуация обострилась после принятия закона №12414, который мог ограничить независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Скандальный законодательный акт уже отменяют, но кредиторы недвусмысленно дали понять , что антикоррупционные меры являются ключевыми для Украины.

, что антикоррупционные меры являются ключевыми для Украины. Более того, в первом квартале 2025 года Украина не выполнила несколько целевых показателей программы ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро – по децентрализации, реформе АРМА и отбору судей в ВАКС.

программы ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро – по децентрализации, реформе АРМА и отбору судей в ВАКС. Эксперты считают, что "определенный ущерб уже нанесен", а проверки выполнения реформ станут более жесткими.

"Хотя Европа вряд ли откажется от Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет подлежать значительно более строгой проверке, что приведет к задержкам, которые Украина не может себе позволить", – отметила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

О каких реформах идет речь

Для получения следующих траншей многолетних программ от ЕС и МВФ Украина обязалась осуществить ряд законодательных и административных изменений. Среди них:

Назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Это одна из ключевых проблем. Александр Цивинский был избран на открытом конкурсе, но Кабмин в нарушение всех законных сроков отказывается его назначать.

Реорганизация Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) – соответствующий закон вступил в силу с опозданием . Документ должен был "заработать" в июне, но из-за постоянных задержек это произошло только 30 июля. Сразу после вступления закона в силу уволилась скандальная глава АРМА Елена Дума.

(АРМА) – соответствующий закон вступил в силу . Документ должен был "заработать" в июне, но из-за постоянных задержек это произошло только 30 июля. Сразу после вступления закона в силу уволилась скандальная глава АРМА Елена Дума. Отбор судей в Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Почему это важно

Львиная доля государственных доходов (от налогов и сборов) направляется на армию, а социальные и гуманитарные расходы финансируются за счет международной помощи . Потому объемы ее предоставления являются критическими для стабильности государства.

. Потому объемы ее предоставления являются критическими для стабильности государства. Потребности при этом растут: – Украина в 2025 году потратит рекордные 2,6 трлн гривен ($62 млрд), или около 31% ВВП, на оборону. – Глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что из необходимых $65 млрд на 2026 и 2027 годы пока подтверждено лишь около трети средств , переговоры по остальным продолжаются. – По данным Киевского центра экономических исследований, Украине понадобится от $39 млрд (сумма 2025 года) до около $58 млрд внешнего финансирования только на 2026 год. – Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина нуждается в $65 миллиардах ежегодно .



Как сообщал OBOZ.UA, ранее медиа и ряд народных депутатов заговорили о том, что текущая рекордная программа МВФ для Украины будет прекращена. В то же время возможен запуск новой четырехлетней программы финансирования.

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